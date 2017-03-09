Пара USD/RUB будет торговаться на уровне 59-62 - Абсолют Банк

"Можно уверенно говорить об исключительной важности предстоящей недели, так как в среду должно состояться заседание ФРС США, на котором будет принято решение о будущей монетарной политике Соединенных Штатов. Данное событие заставляет рынок оставаться в нервозном состоянии. Однако поддержку российской валюте может оказать очередной налоговый период, начинающийся как раз с середины следующей недели. Пара USD/RUB будет торговаться на уровне 59-62", - отмечает аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов.