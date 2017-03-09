Оттоки из российских ETF за неделю достигли максимума с 2013г, став главным препятствием для восстановления рынка - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов БКС с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 8 марта 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

Как отмечает стратег ФГ В.Смольянинов, оттоки из российских ETF за отчетную неделю достигли максимума с 2013 года, став главным препятствием для восстановления рынка. Значительная часть оттоков со 2 по 8 марта связана с выходом инвесторов из крупнейшего российского ETF RSX. Притоки в GEM ETF по-прежнему были незначительными.

"С тактической точки зрения мы все еще видим потенциал того, что давление со стороны оттоков из ETF продержится до конца первого квартала 2017 года, создав в результате привлекательную возможность для входа. С фундаментальной точки зрения индекс РТС остается в границах уровня, соответствующего рекомендации "держать", - говорится в обзоре БКС.