Во второй половине четверга ожидается консолидация индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В четверг, 9 марта, индекс ММВБ продолжил следовать за акциями электроэнергетических и нефтегазовых компаний и опустился ниже отметки 2000 пунктов, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - В свою очередь, индекс РТС потерял 2,8% и опустился до 1066,9 пункта, отыгрывая ослабление курса рубля относительно доллара на 70 копеек до 58,88 руб./долл. Российская валюта дешевеет вслед за ценами на нефть, которые за последние сутки потеряли 3,5% и опустились до минимальных значений с конца ноября. А поводом для их падения стало резкое увеличение запасов и объемов суточной добычи в США. Более того, вслед за бумагами нефтегазовых компаний второй день подряд отмечается снижение основных фондовых индикаторов на глобальном рынке акций. Во второй половине дня мы ожидаем консолидацию индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов. В целом же инвесторы займут нейтральную позицию в ожидании завтрашней публикации официальной статистики по рынку труда США за февраль".