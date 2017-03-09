Доллар продолжает сдержанно укрепляться на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

"USD продолжает сдержанно укрепляться на глобальных площадках с начала текущей недели на фоне того как вероятность повышения ставки на мартовском заседании ФРС практически сравнялась со 100%, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне доллар получил дополнительную поддержку по итогам данных отчета ADP по занятости в частном секторе. Однако с учетом того, эта тема уже достаточно давно в рынке, не ожидаем дальнейшего заметного укрепления американской валюты, ближайшим уровнем поддержки остается - 1,05. Сегодня в фокусе заседание ЕЦБ, от которого мы не ожидаем каких-либо изменений в денежно-кредитной политике. Несмотря на то, что темпы ИПЦ в ЕС в феврале достигли целевых 2% впервые с января 2013г., базовая инфляция (0,9% по итогам февраля) и ожидания по ней остаются далеко от таргетов, что позволяет делать выводы о сохранении текущего режима ДКП европейским регулятором (старт сворачивания программ – не ранее начала 2018г.). Тем не менее, тональность комментариев М. Драги сегодня может выглядеть чуть более «ястребиной» на фоне относительно благоприятных данных по европейской экономике в последнее время. Рубль под давлением на фоне роста коррекционных настроений на нефтяном рынке. Цены на «черное золото» накануне рухнули более чем на 4%, Brent впервые с декабря оказалась у отметок $53/bbl. Основным поводом для текущего движения на рынке послужил очередной рост запасов сырой нефти в США по итогам недели, а также рост уровня производства. К этому же стоит отнести неуверенность рынка в отношении пролонгации соглашения на вторую половину года, и достаточно пессимистичные заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который отметил, что результаты от сделки ОПЕК+ в значительной степени тормозятся сланцевиками. Краткосрочные ориентиры по паре USD/RUB - 58.60/70-59.60/70".