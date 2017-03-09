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09 марта 2017 года 14:40
В марте доллар может крепко «окопаться» выше уровня 60 рублей - БКС
"Утро после праздника стало по-настоящему отрезвляющим для российского рынка – накануне, пока страна отмечала, внешний фон резко испортился, - отмечает заместитель председателя правления Финансовой группы БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков. - В очередной раз «сюрприз» преподнес сырьевой рынок – нефтяные фьючерсы упали более чем на 5%, впервые с начала декабря 2016 года пробив вниз отметку $53 за баррель Brent. Главная причина локального обвала – неожиданно большой рост запасов энергоресурсов в США. Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 8,21 млн баррелей до уровня 528,39 млн баррелей, что более чем в 4 (!) раза превысило ожидания рынка (2 млн баррелей). Объем запасов в США растет восьмую неделю подряд и вышел на абсолютный максимум за всю историю EIA с 1982 года. Дополнительными факторами давления на котировки «черного золота» стали увеличение экспорта американской нефти (с 721 тыс. б/с до 897 тыс. б/с) и рост производства нефти в США – добыча там за прошлую неделю снова выросла, составив 9,088 млн б/с (+56 тыс. б/с)". На этом, по мнению эксперта, «нефтяные риски» не заканчиваются: "Судя по всему, постепенно начал реализовываться план Дональда Трампа, направленный на то, чтобы сделать Штаты энергетически независимыми. Как стало известно 8 марта, США планируют разрешить разведку и добычу нефти и газа в обширных районах Мексиканского залива. Планируется сдать в аренду территорию в 73 млн акров (чуть менее 300 тысяч квадратных километров) у побережья штатов Алабама, Луизиана, Миссисипи, Техас и Флорида. Эта территория сравнима по площади с такими странами, как Филиппины, Польша и Германия. В аренду отдаются почти 14 тысяч участков на удалении от 3 до 230 миль от береговой линии. На фоне этих новостей с тревожным, хотя и вполне закономерным заявлением выступило министерство нефти Саудовской Аравии. Там заявили – щедрость королевства не безгранична и бесконечно решать проблемы других государств за свой счет никто не собирается. Напомню, Эр-Рияд обеспечивает львиную долю сокращения объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+". Наконец, дополнительным негативом для рисковых активов стали данные из Китая, где импорт нефти в феврале составил 31,78 млн тонн. По сравнению с январем, когда импорт составил 34,03 млн тонн, объемы упали на 7,4%. Описанные выше факторы и тенденции заметно снижают уверенность в восстановлении баланса нефтяного рынка в этом году. И, поскольку нефть остается базовым «поводырем» для рубля, в ближайшее время можно ожидать ослабления рубля до уровня 60-60,5 за доллар, уверен С. Новиков. А если по Brent не устоит отметка $53,5, то далее нас ждет спуск в район круглого уровня в $50 за баррель с перспективой прокола этого рубежа и, соответственно, более ощутимое снижение в паре рубль-доллар. "Не будем забывать и о том, что в марте рубль столкнется еще и с монетарными рисками, - напоминает эксперт БКС. - На будущей неделе, 15 марта, Федрезерв США будет принимать решение по ставке. Согласно последним данным CME Group''s FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 79,7% до 86,4%. Несмотря на то, что сейчас рост ставки ФРС в целом заложен в ожидания, волатильность на валютном рынке неизбежно повысится, а доллар может получить фундаментальную поддержку. Неделю спустя, 24 марта, свое решение по ключевой ставке будет принимать Банк России. Рекордное замедление цен говорит в пользу ее снижения. Рост потребительских цен в феврале замедлился до всего 0,2% м/м – самого низкого уровня для этого месяца в постсоветском периоде. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4.6%. По нашим ожиданиям, ставка будет снижена с текущих 10% на 25 б.п. или 50 б.п. Такой сценарий, вероятно, способствует оттоку спекулятивного капитала из России, что в свою очередь будет оказывать понижательный эффект на стоимость рубля. Причем если учитывать высокую долю нерезидентов на валютной бирже (в настоящее время прямая торговля валютой иностранцами превышает 40%), снижение ключевой ставки может спровоцировать ощутимый отток спекулятивного капитала, главным образом, за счет резкого сокращения объема операций carry-trade, которые станут менее прибыльными". Смягчение монетарной политики Банком России в сочетании с ростом ставок в США и пересмотром ожиданий по достижению ценового баланса на мировом рынке нефти могут привести к тому, что к концу марта рубль может крепко «окопаться» выше отметки 60 за доллар, полагает С. Новиков, и держаться там он может довольно долго. "Препятствовать умеренному ослаблению рубля финансовым властям с точки зрения экономической ситуации сейчас не выгодно. Чрезмерное укрепление рубля оказывает негативное влияние на экспортно-ориентированные отрасли, под ударом оказываются сельхозпроизводители и производители сырья. Можно сказать, что отечественное импортозамещение пока еще опирается на доллар по 60 руб. и, по мнению большинства экономистов, именно такая стоимость американской валюты является оптимальной для макроэкономической ситуации в России. Таким образом, для частных инвесторов, желающих диверсифицировать вложения и снизить риски потерь от курсовых колебаний, сейчас открылась хорошая возможность пополнить свою валютную позицию. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублевых активах целесообразно хранить не менее 60%", - резюмирует эксперт БКС.
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