В скором времени нефть может рвануть на 59 - 60$ за баррель - "Аналитика Онлайн"

Накануне, 8 марта, когда российские биржи были закрыты, котировки черного золота рухнули на 3$, баррель Brent упал с отметки в 56 долларов до уровня 53 доллара, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Сегодня нефть уже потихоньку откатывается назад. Однако, при этом валютная пара доллар/рубль отыгрывает снижение нефтяных котировок только сегодня. В международный женский день российские биржи были закрыты. Снижение черного золота связано с отчетом Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти выросли сразу на 8,2 млн баррелей. Таким образом, запасы достигли нового исторического максимума.

На этом фоне курс доллара держится на отметке 58 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 62 рубля 5 копеек, индекс ММВБ упал до 2020 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на уровне 53 доллара 50 центов.

"Еще совсем недавно мы говорили о том, что котировки черного золота находятся в шаге от пропасти, - указывает Г. Задоя. - Вот, собственно, этот шаг они и совершили. С технической точки зрения, последние несколько месяцев нефть дорожала, и были все признаки к продолжению данного роста. Однако, фундаментальные факторы говорили о потенциале снижения черного золота. Мы говорили, что вполне возможны прорывы до 53 долларов за баррель, даже ниже, в район 51-52 долларов. Однако, данное снижение будет, скорее всего, происходить перед рывком наверх к 59-60 долларам. И мы по-прежнему настаиваем именно на этом сценарии. Считаем, что текущее снижение котировок может оказаться непродолжительным и в самом скором времени черное золото может рвануть на 59 - 60$. А вот что касается дальнейших перспектив, то здесь заглядывать достаточно сложно. Очень интересно при этом отреагировал рубль. Нефть просела в пределах 5-6%, а вот котировки доллара подросли всего лишь навсего на 2%. Видимо, крупные спекулянты, работающие с доллар/рублем, не готовы дать ему возможности для роста в район отметки в 60,00. Хотя, очень интересно посмотреть будет на завершение сегодняшнего дня, будет ли продолжаться давление на рубль и как завершит сегодняшний день нефтяной рынок. Наверное, только после этого можно будет делать какие-то выводы о дальнейших перспективах как нефти, так и рубля. Напомним про нашу последнюю рекомендацию открывать позиции на покупку в районе 58 рублей за доллар с краткосрочными целями на уровне 58,50 и более среднесрочной целью в районе 59,50. Она по-прежнему актуальна".