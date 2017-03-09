GDR НЛМК заняли место GDR ФосАгро в индексе RDX по итогам квартальной ребалансировки - "ВТБ Капитал"

Венская фондовая биржа Wiener Boerse объявила итоги очередного квартального пересмотра своих индексов, по итогам которого глобальные депозитарные расписки (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в индексе RDX были заменены на GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

"Индекс RDX используется трейдерами, работающими с деривативами и структурными продуктами. Таким образом, исключение "ФосАгро" и включение НЛМК в данный индекс не приведет к какому-либо ощутимому оттоку или притоку капитала со стороны пассивных инвесторов", - говорится в обзоре.

Кроме того, в рамках последней ребалансировки из индекса RTX были исключены бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF), что также не окажет значительно влияния на динамику притока/оттока капитала, отмечает И.Питерский.

Изменения вступят в силу 17 марта 2017 года после закрытия торгов.