GS снизил рейтинг акций Ростелекома до "продавать" и оценку на 28%

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Goldman Sachs (GS) понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 95 рублей до 68 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

"Мы считаем, что неопределенность и риски снижают инвестиционную привлекательность "Ростелекома". Пока рынку не станут понятны стратегические приоритеты компании, динамика котировок ее акций, скорее всего, будет "хуже рынка", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 87,01 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 76,87 рубля за штуку.