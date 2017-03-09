Нефтью реализован еще не весь потенциал снижения - TeleTrade

"Пока российские биржи были закрыты в связи с празднованием 8 марта, на рынке сырья произошла мизансцена, - отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. - Нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI просели на 5,05% и 5,38% соответственно на фоне публикации данных по запасам, которые показали, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю до 3 марта на 8.2 млн. баррелей и достигли 528.4 млн баррелей - максимального значения за всю историю подсчета данной статистики с 1982 года. Длительное время трейдеры игнорировали поступающую информацию о росте товарных запасов, но сколько веревочке не виться..

Любопытно другое, "боковик" или консолидация, которая формировалась на графиках нефти, длилась уже более двух с лишним месяцев, и многие игроки делали ставку на то, что эта фигура окажется фигурой продолжения, ведь усилия ОПЕК подогревали веру в лучшее. Но "треугольник", который хорошо виден именно на графике Brent все-таки был пробит вниз. Высота фигуры составляет 3,41$ и если отложить ее от точки пробоя, то цель снижения по Brent расположена на уровне 51,70$ за баррель. Мы же вчера в минимуме дня опускались только до отметки 52,93$ за баррель. Это говорит нам, как минимум, о том, что еще не весь потенциал снижения котировками нефти выбран. А если цены на "черное золото" продолжат падение, то 1) локальную поддержку получит американская валюта; 2) российский рынок акций, который и без того, снижается 6-ую неделю подряд имеет дополнительные основания для игры вниз. Кстати хочу напомнить, что на графике Brent имеется незакрытый "гэп" на уровне 50,47-51,72$ за баррель, оставленный 1 декабря. Полагаю, что именно к нему теперь будут стремиться котировки".