Торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии биржевой сессии в четверг рубль подешевел относительно доллара до отметки 58,96 руб./долл. Далее торги сместились в диапазон 58,82-58,90 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Давление на российскую валюту оказывает нефть – нефтяные котировки снизились в район 53,60 долл./баррель, потеряв более 5%. Это самые низкие значения с начала этого года. Накануне Министерство энергетики США опубликовало еженедельную отчетность по запасам нефти и нефтепродуктов. Так, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 8,2 млн баррелей до рекордного значения 528,4 млн баррелей. Запасы нефти в США в настоящее время находятся на самом высоком уровне за историю расчетов. Внутренние запасы сырой нефти в США выросли на 11,6 млн баррелей за неделю. Ситуацию на нефтяном рынке усугубили данные из Китая, свидетельствующие о сокращении импорта сырой нефти вторым по величине потребителем энергии в мире – в феврале было импортировано 31,78 млн тонн, что на 0,1% меньше, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Из наиболее значимых событий конца недели отметим сегодняшнее заседание ЕЦБ (не ожидаем никаких изменений ни по ставке, ни в комментариях главы ЕЦБ). В пятницу в США будет опубликован отчет по занятости за февраль, что, вероятно, станет еще одним аргументом в пользу повышения ставки на заседании ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл.".