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09 марта 2017 года 11:50

Рынок акций РФ протестировал в падении поддержку 2000п по ММВБ и отскочил

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ утром в четверг упал на фоне обвалившейся накануне нефти и снижения мировых фондовых площадок; индекс ММВБ в падении протестировал поддержку 2000 пунктов и отскочил за счет ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2011 пунктов (-0,7%, минимум дня - 1994,89 пункта), индекс РТС - 1077,87 пункта (-1,8%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали на 1-4%.

Доллар вырос до 58,79 рубля (+0,61 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4% и -3,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,8%).

Подросли акции "Мосбиржи" (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%).

Рынки акций Европы и США в среду не показали сильной единой динамики, несмотря на позитивные статданные о промпроизводстве в Германии (+2,8% в январе при прогнозах +2,6%) и занятости в США. Инвесторы продолжают ждать публикации данных о безработице в США, которые выйдут в пятницу и станут сигналом для укрепления или ослабления ожиданий повышения ставки Федрезерва в марте. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в стране в феврале увеличилось на 210 тыс. после роста на 227 тыс. в январе, а безработица снизилась до 4,7% с 4,8%.

Вышедший накануне отчет отраслевой организации ADP Employer указал на самый быстрый рост числа рабочих мест в США в феврале за 11 лет - на 298 тыс. вместо ожидавшихся 190 тыс. Январский показатель был пересмотрен с повышением с 246 тыс. до 261 тыс.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов (за исключением подросшей на 0,3% Японии) на макроэкономических данных из Китая. Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в прошлом месяце резко замедлились с достигнутого в январе максимума за 2,5 года и составили 0,8% в годовом выражении против январских 2,5%. Февральская инфляция была самой слабой с января 2015 года.

Также в четверг проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,5%), а нефть корректируется вверх после рекордного за год падения накануне из-за роста запасов в США (уровень цен Brent остается почти на $2,5 ниже, чем вечером во вторник). Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,209 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей. При этом сокращение запасов бензина и дистиллятов превысило ожидания.

Инвесторов беспокоит то, что существенное повышение резервов нефти в США сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $53,65 за баррель (+1% и -5% в среду), апрельская цена WTI - $50,68 за баррель (+0,8% и -5,4% накануне).

Последние три месяца нефть WTI торговалась в диапазоне от $49,61 до $55,24 за баррель.

Между тем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале будет выше, чем в первом месяце текущего года. В январе соглашение было выполнено на 86%.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, падение цен на нефть снижает спрос на рисковые активы, сырье находится под давлением в свете неожиданного большого роста запасов энергоресурсов в США, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о том, что щедрость королевства не безгранична (Эр-Рияд обеспечивает львиную долю сокращения объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+) и бесконечно решать проблемы других государств за свой счет никто не собирается. Все это снижает уверенность в восстановлении баланса нефтяного рынка.

Кроме того, давление на рисковые активы оказывает укрепление доллара в сочетании с ростом вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, нефть попала под давление сразу нескольких факторов. Так, в США сильно выросли запасы нефти (+8,2 млн баррелей), увеличилась добыча (на 56 тыс. б/с - при таком темпе роста добычи Америка сможет за полгода компенсировать проводимое сейчас снижение объемов добычи нефти от ОПЕК) и начали распродаваться стратегические резервы сырья (SPR за неделю сократился на 251 тыс. баррелей). По программе распродажи стратегических резервов в период с 2017 по 2025 год планируется продать до 190 млн баррелей.

Самым главным негативом для нефти стало объявление, что правительство США предложит 73 млн морских акров (295 тыс. квадратных километров) вблизи побережья штатов Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. Продажа права аренды намечена на 16 августа 2017 года и будет включать в себя все доступные районы в не сданных внаем федеральных водах Мексиканского залива.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, резкое падение цен на нефть вызвано тем, что надежды ОПЕК на сокращение товарных запасов не оправдались, а разработчики сланцевых месторождений дают все больше поводов для озабоченности. Падение Brent на 5% является рекордным с 9 февраля 2016 года, когда цена рухнула на 7,8% (до $30,21 за баррель).

Министр нефти Саудовской Аравии еще в начале недели отметил, что товарные запасы углеводородов в мире сокращаются медленнее, чем ожидалось. Саудовский министр поддержал тех, кто выступает за пролонгацию заключенного с участием ОПЕК соглашения об ограничении нефтедобычи в течение шести месяцев, дав понять, что продление срока действия этих договоренностей возможно.

В четверг внимания заслуживает заседание ЕЦБ (консенсус-оценка не предполагают пересмотра ставки), саммит лидеров стран ЕС, отчет по потребительской инфляции в РФ, данные по ценам на импорт и количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, нефть обвалилась до минимумов года из-за резкого роста запасов в США. Запасы нефти в Штатах растут непрерывно с начала года, несмотря на усилия стран ОПЕК и присоединившихся к ним независимых производителей по сокращению добычи. Принимая во внимание постоянные спекуляции в отношении дисциплины участников соглашения по исполнению взятых на себя обязательств, можно говорить о некотором недоверии между партнерами и снижении вероятности продления действия соглашения на второе полугодие. В четверг возможно усиление словесных интервенций со стороны ОПЕК для поддержания цен (например, Кувейт уже заявил об опережающем сокращении добычи), однако по факту нефть торгуется ощутимо ниже уровней вторника, что оказывает давление на рубль и фондовый рынок РФ.

Очень сильные данные ADP по рынку труда США добавляют оснований для повышения ставки ФРС на следующей неделе. Что также воспринимается как негативный фактор для развивающихся рынков. Тот факт, что американский рынок остался равнодушен к выходу позитивной статистики, сам по себе заставляет проявлять осторожность с открытием длинных позиций.

Для доллара сопротивлением выступает отметка 59 руб./$1, при этом пробитие рубежа не гарантирует дальнейший стремительный рост. Диапазон 59-60,5 руб./$1 выступает "эшелонированным оборонительным рубежом". Лишь при его преодолении можно будет говорить о потери рублем своей силы, считает С.Клещев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг упали акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-10,2% и -20% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,1%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-4,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,8%).

Акции "Нижнекамскнефтехима" падают на фоне известий во вторник вечером, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год. Соответствующее решение было принято на заседании 3 марта. Годовое собрание назначено на 5 апреля, оно пройдет по стандартной повестке; список акционеров для участия в собрании будет составлен по данным реестра на 13 марта.

Подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+7,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+1,7% и +3,6% "префы"), QIWI (MOEX: QIWI) (+2,2%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 8,496 млрд рублей (из них 2,093 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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