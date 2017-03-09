Движение валютного курса в сторону 59 руб. за доллар продолжится - Локо-Банк

"Рубль начал день с очень скромного укрепления, но, в целом, российская валюта сейчас находится под давлением, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Курс около 58,8 руб. за доллар не является стабильным, поэтому движение в сторону 59 продолжится. Впрочем, зафиксироваться ниже этой отметки у медведей сейчас вряд ли получится. Скорее всего, им это удастся уже на следующей неделе, по мере приближения заседания ФРС и решения по ставке. Рынок будет более активно реагировать на меняющиеся условия.

Что касается состояния валютного рынка РФ, то здесь все без изменений: присутствия спекулянтов, вопреки заявлениям ЦБ, все же ощущается, а выплаты по внешнему долгу оказывают давление. Поэтому рубль практически стоит на месте. 24 марта состоится заседание ЦБ РФ, но регулятор вряд ли изменит ставку, поэтому для рубля это событие будет иметь только краткосрочное значение".