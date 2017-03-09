Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 58,60 – 59,10 рублей за доллар - TeleTrade

"На четверг, 9 марта 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США – 58,2630 рублей, евро – 61,7063 рубль, - напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. - В связи с празднованием Международного женского дня, торги 8 марта на Московской бирже не проводились. Однако на форекс рубль заметно подешевел. Курс USD/RUR приблизился к отметке 59 рублей, EUR/RUR протестировал уровень 62.00. Накануне майский фьючерс североморской смеси Brent рухнул к уровню $53 за баррель, а доллар США отметился широкомасштабным ростом на международном рынке. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в хранилищах США выросли на 11,6 млн баррелей. Такой значительный и неожиданный рост запасов сырья усилил опасения относительно скорого достижения баланса спроса и предложения на глобальном рынке. Очень сильные данные по занятости в частном секторе США от ADP, которые значительно превзошли ожидания: 298 тыс при прогнозе 190 тыс., еще больше увеличили вероятность повышения ставок на мартовском заседании ФРС. Индекс доллара ВЧН превысил уровень 102,00. Сегодня поводом для роста волатильности станет публикация решения и выступление главы ЕЦБ по монетарной политике. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, усилит свои позиции и на локальном рынке. Ожидаемый торговый диапазон 58,60 – 59,10".