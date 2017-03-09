Рассчитываем пока на стабилизацию Brent и постепенный возврат к $55/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть в четверг потеряла практически $3 (по закрытиям): сказалась общая негативная конъюнктура, неубедительные заявления на конференции CERA Week и отсутствие веры инвесторов в эффективность действий стран ОПЕК+ на фоне продолжающегося роста запасов в США. С учетом накопившихся спекулятивных "лонгов" в нефти, все это вылилось в такую распродажу. Так, данные показали рост запасов сырой нефти на 8,2 млн барр. при снижении запасов бензина на 6,5 млн барр. и запасов дистиллятов на 2,6 млн барр. Однако загрузка НПЗ снизилась на 0,1%, добыча нефти выросла за неделю на 0,6% – до 9,08 млн барр./день. Нефть "выпала" из нашего диапазона $55–57/барр., тем не менее, мы рассчитываем пока на стабилизацию и постепенный возврат к $55/барр., расценивая данное снижение как избыточное. Кроме того, мы считаем, что в марте начнут разгружаться запасы в США ввиду завершения сезона техрегламента. На следующей неделе в фокусе будут ежемесячные отчеты ОПЕК (14 марта) и МЭА (15 марта)", – указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.