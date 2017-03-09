Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Интер РАО до "покупать", снизил рейтинг акций ТГК-1 до "продавать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

В то же время для акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) рекомендация была понижена с "покупать" до "продавать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена экспертами ИК для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO), акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), а для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) аналитики сохранили рекомендацию "держать".