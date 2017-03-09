Справедливый курс доллара при стоимости нефти $53/барр. оцениваем на уровне 60-60,5 руб. - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль оказался под серьезным давлением на фоне падения сырьевых котировок - курс USD/RUB поднялся в среду на 1,4% до 59 руб./долл. Характер движения в рискованных активах в последние дни вкупе с ухудшающимися настроениями на глобальных рынках усиливают наши ожидания того, что март будет непростым для рубля. По нашим оценкам, рубль остается переоцененным относительно текущих цен на нефть. Справедливый курс доллара при стоимости нефти $53/барр. оцениваем на уровне 60-60,5 руб.", - комментируют эксперты банка "Санкт-Петербург".