Российская валюта может ослабнуть до 59 руб. за доллар и до 62 руб. за евро - Exness

"Сегодня российская валюта может ослабнуть до 59 руб. за доллар и до 62 руб. за евро на фоне снижения цен на нефть марки Brent в область $53,5 за баррель. Сегодня стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ и риторику М. Драги. Ожидается, что регулятор не изменит базовую процентную ставку и объем программы количественного смягчения, которая должна продолжиться до конца 2017 года. Проведению ультрамягкой монетарной политики в европейском регионе будет способствовать рост политической неопределенности в этом регионе", – отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин.