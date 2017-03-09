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09 марта 2017 года 10:32
Диапазон 59-60.5 руб. за доллар выступает оборонительным рубежом - ВТБ 24
Что случилось за праздник? Нефть обвалилась на 5% до минимальных значений в текущем году, напоминает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Причиной стал очередной резкий рост запасов в США (+8.2 млн барр.). Собственно, запасы нефти в Штатах растут непрерывно с начала года, несмотря на усилия стран ОПЕК и присоединившихся к ним независимых производителей по сокращению добычи. Принимая во внимание постоянные спекуляции в отношении дисциплины участников соглашения по исполнению взятых на себя обязательств, можно говорить о некотором недоверии между партнёрами, и снижении вероятности продления действия соглашения на 2 пол. 2017 г. По мнению эксперта банка, сегодня стоит ожидать усиления словесных интервенций со стороны ОПЕК для поддержания цен (заявление Кувейта об опережающем сокращении добычи – как раз об этом). Однако по факту нефть торгуется на 5% дешевле уровней вторника, что будет оказывать давление и на рубль, и на фондовый рынок РФ. Американский рынок акций и вчера и позавчера снижался, азиатские фондовые индексы также окрашены в красный цвет. "Другим немаловажным событием среды стал выход данных по изменению числа рабочих мест в частном секторе за февраль от ADP (+298 тыс.) – самый высокий прирост практически за 3 года, - указывает С. Клещев. - Очень сильные данные по рынку труда добавляют оснований для повышения ставки ФРС на следующей неделе. Что также воспринимается как негативный фактор для развивающихся рынков. Тот факт, что американский рынок остался равнодушен к выходу позитивной статистики, сам по себе заставляет проявлять осторожность с открытием длинных позиций. И, наконец, рубль. 5%-ное падение цен на «чёрное золото» проигнорировать будет сложно. Поэтому следим за отметкой 59 руб. по паре USD/RUB, которая выступает в качестве уровня сопротивления. При этом, пробитие обозначенной отметки не гарантирует стремительный рост пары. Диапазон 59-60.5 руб. выступает эшелонированным оборонительным рубежом. Лишь сумев пройти эти 2.5 п.п., можно будет говорить о потере рублём своей силы".
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.09 марта 2017 года 16:41
Эмитенты с высокой вероятностью будут досрочно погашать облигации на фоне снижения ставок - аналитики ГК "Регион"
Вероятность принятия эмитентами решений о досрочном погашении облигаций (реализация call-option) по многим выпускам в настоящее время достаточно высока, полагают аналитики ГК "Регион". Сейчас на рынке обращается более 50 выпусков облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению... читать дальше
.09 марта 2017 года 16:31
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Москва. 9 марта. Доллар США и евро заметно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль падает к бивалютной корзине, отыгрывая возобновившееся снижение нефти. читать дальше
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