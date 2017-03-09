09 марта 2017 года 10:19
Рубль падает к доллару и евро на старте торгов четверга, отыгрывая обвал нефти накануне
Москва. 9 марта. Доллар США и евро заметно растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине после обвала цен на нефть на торгах в среду.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,8-58,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,86 руб./$1 (+68 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 62,01 руб./EUR1 (+47,3 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 58,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 60,28 рубля.
Доллар при этом оказался на 59,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,4 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро в начале торгов четверга падает из-за цен на нефть, которые обвалились более чем на 5% по итогам торгов среды, когда был праздничный выходной день на российском рынке. Инвесторов беспокоит то, что существенное повышение резервов в США сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.
В четверг утром котировки нефти немного корректируются после рекордного более чем за год падения по итогам торгов днем ранее. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК подорожали на 0,79% - до $53,53 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг выросли на 0,6% - до $50,58 за баррель. По итогам торгов среды цена нефти Brent упала на 5,03%, WTI - на 5,38%, снизившись до минимальных отметок с середины декабря прошлого года.
Опубликовано: /Финмаркет/
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