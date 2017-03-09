09 марта 2017 года 10:15
Утренние прогнозы: в четверг продолжится снижение фондового рынка
Сегодня рынок акций настроен пессимистично, попав под воздействие сразу нескольких негативных факторов. Индекс ММВБ отступил в начале торгов ниже 2000 пунктов.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно негативное. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $53,5 за баррель, пытаясь частично отыграть 5%-е потери, понесенные днем ранее на фоне публикации данных нефтяной статистики, указавших на существенный рост запасов и производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2020-2025 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что поддержку этому фондовому индикатору, находящемуся в рамках нисходящей тенденции, окажет ослабление позиций рубля".
ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Главным поводом к продажам в наших акциях послужит вчерашнее существенное снижение рынка энергоносителей — нефть марки Brent потеряла более 4%, упав в район $53,5 за баррель, установив при этом многомесячные минимумы. Это позволит "медведям" сохранить инициативу в своих руках и продолжить негативную динамику. Так, индекс ММВБ уже в первые минуты уйдет ниже отметки 2000 пунктов. Вчерашняя динамика западных фондовых рынков также будет способствовать продажам".
ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов, скорее всего, нас ожидает продолжение снижения по индексу РТС из-за резкого снижения цен на нефть марки Brent 8 марта. С технической точки зрения, следующая цель движения может выступить уровень 1020–1030 пунктов. Сегодня в 15:45 мск ожидается решение ЕЦБ по процентной ставке. На валютном рынке сегодня можно ожидать ослабления рубля против доллара вплоть до отметки 59–59,3".
Промсвязьбанк (Илья Фролов): "Российский рынок акций приблизился к психологически важному "круглому" уровню 2000 пунктов, миновав значимый уровень поддержки вблизи 2030 пунктов (200-дневная средняя) на фоне ухудшения восприятия риска развивающихся рынков в свете ускорения повышения ставок в США, а также продолжающейся негативной переоценки нефтегазового сектора на глобальных рынках. Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль как по мере пересмотра ожиданий по размеру дивидендов госкомпаний, так и нивелирования ожиданий быстрого потепления отношений России с США.".
Опубликовано: /Финмаркет/
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