Рынок акций РФ во вторник обновил минимум ММВБ с начала ноября и отскочил

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением распродаж игроков, сокращавших риски перед праздничным днем и на фоне ожиданий повышения ставки Федрезервом США в марте; индекс ММВБ обновил минимум с начала ноября прошлого года, после чего отскочил.

К закрытию торгов индекс ММВБ составил 2024,84 пункта (-1,1%, минимум дня - 2009 пунктов - минимум с 9 ноября), индекс РТС - 1097,44 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,3%.

Доллар просел до 58,13 рубля (-0,06 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-5,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-6,3% и -5,1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,1% и -3,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,6%).

Просели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -1,1% "префы"), несмотря на вышедший во вторник неплохой отчет за январь-февраль по РСБУ: чистая прибыль выросла в 1,7 раза в годовом выражении - до 104,6 млрд рублей. В феврале банк заработал 46,7 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 31,5 млрд рублей годом ранее.

Выросли бумаги "Мосбиржи" (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) за последние дни усилили ожидания подъема базовой процентной ставки американским центробанком уже на мартовском заседании. В минувшую пятницу председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что если ситуация с занятостью и инфляцией будет и дальше развиваться в соответствии с ожиданиями, то на заседании в марте будет необходима дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам.

Вероятность подъема базовой процентной ставки Федрезервом на заседании 14-15 марта оценивается рынком в 86% по сравнению с 30% неделей ранее, свидетельствуют данные CME Group.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (просела Япония, слабо подрос Китай) из-за реакции финансового сектора на проблемы Deutsche Bank, который объявил о реструктуризации и привлечении дополнительного капитала в размере 8 млрд евро. В Европе отмечается стагнация (FTSE, S&P 350, DAX изменились в пределах 0,1%), продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 снизился на 0,1%).

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в январе подскочило на 9,6% и составило $48,5 млрд (максимум с марта 2012 года) по сравнению с декабрьским уровнем $44,3 млрд, январский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков Уолл-стрит.

Нефть во вторник демонстрирует попытки роста. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,06 за баррель (+0,1% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $53,31 за баррель (+0,2% и -0,2% в понедельник).

Россия к концу апреля выйдет на сокращение нефтедобычи на 300 тыс. баррелей в сутки (вся квота РФ по снижению в рамках договоренности с ОПЕК - ИФ), сообщил в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в рамках конференции CERAWeek в США. Он отметил, что в настоящее время Россия вышла уже на выполнение этой квоты на 50%, а к концу марта выйдет почти на 200 тыс. б/с.

По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, снижение рынка акций происходило на повышенных объемах торгов, очередная попытка пройти уровень поддержки 2030 пунктов по индексу ММВБ оказалась удачной.

Рынок продолжает ликвидировать последствия "ралли Трампа", а также разочарования по поводу отсутствия надежд на повышенные дивиденды госкомпаний. Сбербанк увеличил прибыль по РСБУ в январе-феврале на 75%, но рынок оказался разочарован чуть более слабыми результатами за февраль. ВТБ (MOEX: VTBR) подписал соглашение с "Русгидро" о приобретении 55 млрд обыкновенных акций и заключил 5-летний форвардный контракт (по итогам сделки ВТБ стал владельцем около 13% акций компании). Дополнительным негативом для "Русгидро" является сообщение главы компании Николая Шульгинова о том, что в банке "Пересвет" "зависло" до 5,5 млрд рублей. У "Татнефти" также есть проблемы с банками, но уже в Татарстане, где компания не имеет доступа к 4,5 млрд рублей в Татфондбанке (MOEX: TATF). Существенные потери также наблюдаются в бумагах металлургов на фоне укрепления рубля.

Нефть смогла выйти в "плюс" на фоне оценок Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на сырье будет расти в ближайшие пять лет на 1,2% в год. Основной вклад в повышение потребления может внести Индия, где наблюдаются высокие темпы роста экономики. МЭА также предупреждает, что недостаток инвестиций в 2015-2017 годах может привести к тому, что уже в 2020 году начнет ощущаться существенный дефицит предложения на рынке. Глава МЭА Фатих Бироль также отметил в рамках своего выступления на нефтяной конференции CERAWeek, что влияние транспорта на электрической тяге будет оставаться незначительным до 2022 года.

В целом, ситуацию на российском рынке нельзя назвать неожиданной. Индекс ММВБ последовательно отрабатывает технические цели коррекции, ликвидируя свой рост с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Отток средств из российских фондов начался еще пару недель назад, когда снижение уже стало очевидным. После закрытия дня ниже отметки 2030 пунктов по индексу ММВБ стоит ждать возвращения к диапазону 1920-1950 пунктов, а возможно, если на рынок захотят войти большие деньги, то и 1820-1850 пунктов. В ближайшее время внимание также сместится на ожидания по поводу заседания ФРС и ЦБ РФ.

По словам главного аналитика компании "Международный финансовый центр" Станислава Солдатова, игроки во вторник продолжили фиксировать прибыль накануне праздничного дня в России.

Несмотря на укрепление рубля, акции финансового сектора снизились в унисон с остальными ликвидными бумагами. Фаворитом сектора стали акции "Мосбиржи", которые скорректировались после недавнего обвала. ВТБ сообщил о готовности перепродать 13% акций "Русгидро", приобретенные в рамках докапитализации компании, финансовому или стратегическому инвестору. Реализовать пакет банк планирует в перспективе нескольких лет, но уже приступил к переговорам с инвесторами.

"Медвежья" коррекция на российских площадках явно затянулась, а кратковременные попытки возвращения к росту выглядят вялыми и неубедительными. Индексам не хватает как внутренних драйверов, так и поддержки со стороны внешнего фона, где ощущается присутствие политических рисков в Европе и США. Кроме того, на рисковые активы давят неопределенность в преддверии грядущего заседания ЕЦБ в четверг и ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, слабость контратак "быков" подтверждает как отсутствие ярких инвестиционных идей, так и ограниченные возможности участников рынка по дальнейшему наращиванию инвестпортфелей. Новых денег не появляется, в то время как перспективы ужесточения политики ФРС усиливают вероятность оттока средств с emerging markets.

Снижение рынка акций привело к тому, что цены на российские активы стали более привлекательными. Инвесторам, ожидавшим с конца прошлого года подходящего момента для наращивания позиций, представляется хорошая возможность для покупок, но мало кто спешит ею воспользоваться. Игроки опасаются действий Федрезерва и реакции американских инвесторов на них. Рынок акций США на ожидании налоговых инициатив новой администрации и на обещании фискальных стимулов забрался очень высоко. При этом конкретики предлагаемых решений нет. Объявление подробностей, которые обещал Д.Трамп месяц назад, способно спровоцировать давно ожидаемую коррекцию американских фондовых индикаторов. Поэтому мало кто желает оказаться в такой момент перегруженным акциями emerging markets. В итоге коррекция на российском рынке акций может оказаться затяжной, несмотря на привлекательность ценовых уровней.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, мартовское повышение процентной ставки ФРС уже учтено рынком. Выходящая 10 марта статистика по американскому рынку труда едва ли вызовет озабоченность у регулятора ФРС, который все же воспользуется возможностью повысить ставки уже в марте. Когда это произойдет, главной темой для рынка станут сроки и масштабы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок сейчас полностью уверен в повышении ставки, а рыночная оценка перспектив ужесточения политики ФРС соответствует уровням, зафиксированным в преддверии двух предыдущих решений о повышении процентных ставок - в декабре 2015 и 2016 года. Это означает, что устранен главный фактор риска - повышение не станет для рынка неожиданностью. К тому же американская макроэкономическая статистика не дает поводов для опасений: вышедшие в последние несколько недель данные по обороту розничной торговли и настроениям потребителей, индексы ISM, дефлятор частных потребительских расходов и темпы потребительской инфляции оказались лучше, чем предполагал консенсус-прогноз.

Процесс дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики Федрезерва (в 2018 году и в последующие годы) будет в значительной степени определяться бюджетной и торговой политикой администрации Д.Трампа. После его победы на президентских выборах рынки исходили из того, что теперь ужесточение денежно-кредитной политики ускорится: моделируемый на конец 2019 года уровень ставки ФРС был повышен на 100 базисных пунктов (до 2,0% годовых). Между тем, сам регулятор прогнозирует, что к этому времени ставка поднимется до 3,0%. Скорее всего, процентная ставка достигнет пикового уровня где-то между двумя указанными значениями, причем она, безусловно, и близко не подойдет к циклическому максимуму 2006-2007 годов (5,25% годовых).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в падении лидировали акции АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-8,1%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-7,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-6,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-5,4%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-5,1%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,9%).

Подорожали бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,4% и +9,7% "префы"), QIWI (MOEX: QIWI) (+2,6%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,601 млрд рублей (из них 7,207 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).