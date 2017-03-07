Рубль немного повышается к доллару и евро вечером во вторник благодаря дорожающей нефти

Москва. 7 марта. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,48 руб./EUR1, понизившись на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9,2 копейки, до 59,62 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро вечером во вторник продолжает повышаться на фоне позитивной динамики нефти, которая немного дорожает после того, как Ирак объявил о готовности сокращать добычу во второй половине 2017 года. По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает отыгрывать прогнозы Международного энергетического агентства, которое днем ранее предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,12% - до $56,08 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились на 0,24% - до $53,33 за баррель.

По словам начальника отдела валютных операций Росевробанка Романа Фролова, активность операторов валютного рынка накануне праздничного выходного дня в России была невысокой. "Покупатели и продавцы ведущей валютной пары "доллар-рубль" нашли равновесную цену в районе 58 руб./$1, и в течение торгов вторника пара колебалась вокруг этой отметки. Далее участники рынка будут смотреть, что произойдет с ценами на нефть и парой евро-доллар на мировых рынках уже после выходного", - отметил он.

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова подчеркнула, что в целом во вторник на торгах в валютной секции наблюдается "полный штиль". "Рынок явно аккумулирует силы перед следующей неделей, когда пройдет заседание ФРС США, а также перед будущим заседанием Центробанка РФ. Ожиданий относительно этих мероприятий слишком много, и если с первым все более-менее ясно, то со вторым больше вопросов, чем ответов. По всей вероятности, доллар будет кружиться вблизи текущих отметок до тех пор, пока участники рынка не нащупают подходящий повод для активизации торгов", - прогнозирует она.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко не исключил, что укрепление рубля во вторник могло быть спровоцировано результатами депозитного аукциона ЦБ РФ, на котором был зафиксирован рекордный объем предложения ликвидности со стороны банков. "Ажиотажный спрос банков на размещение рублевой ликвидности на депозитах в ЦБ в очередной раз свидетельствует о сохранении интереса к отечественной валюте, в том числе на ближайшую перспективу", - полагает Ю.Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8-9 марта на 7,4 копейки, до 58,26 руб./$1, и опустил курс евро на 15,4 копейки, до 61,7063 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 3,3 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,1428 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 4,99 копейки по отношению к 6 марта и составил 58,1561 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 047,414 млн, из которых $1 млрд 296,966 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 750,448 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 14,9 копейки по отношению к понедельнику - до 61,5459 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 16,81 копейки по отношению к 6 марта и составил 61,4676 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR403,54 млн, из которых EUR181,254 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR222,286 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник продолжили снижаться после окончания налогового периода 28 февраля, в то время как среднесрочные ставки остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 9,98% годовых (минимум с 8 ноября), ставка на семидневный срок снизилась на 7 б.п. - до 10,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,43% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на отметках 10,44% и 10,45% годовых соответственно.

"Рынок межбанковского кредитования отреагировал на статистику по инфляции в РФ за февраль. За месяц она составила всего 0,2%, а в годовом выражении - упала до 4,6%", - отметил аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Банки разместили во вторник, 7 марта, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 780 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,91% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ также 780 млрд рублей в среднем по ставке 9,93% годовых.

"На очередном депозитном аукционе ЦБ был зафиксирован рекордный объем предложения ликвидности со стороны банков: при лимите в 780 млрд рублей участники аукциона были готовы разметить в ЦБ свыше 1,2 трлн рублей. Итоги аукциона подтверждают дальнейший рост профицита ликвидности в банковской системе, остающегося главным препятствием на пути смягчения процентной политики Банка России", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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