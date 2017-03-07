Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных UST

Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 6 марта всего на 7 базисных пунктов - до 120,12% от номинала, что соответствует доходности 2,33% годовых (рост на 1,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 6 марта всего на 3 базисных пункта - до 101,58% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,695% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 0,5 пункта и составил 63,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 10 базисных пунктов - до 112,73% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 108,72% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 пункта и составила 5,01% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 пункта, до 104,61% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,14% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели всего на 3 пункта - до 107,56% от номинала, что соответствует доходности 3,565% годовых.

"Сегодня котировки российских еврооблигаций не демонстрируют какой-либо ярко выраженной тенденции, консолидируясь на достигнутых ранее уровнях. Отчасти этому способствует наметившаяся стабилизация ситуации на рынке базовых активов, в частности доходность десятилетних US Treasuries стабилизировалась у отметки 2,5% годовых. Мировые инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией важной макроэкономической статистики, в частности, ежемесячных данных по американскому рынку труда, которые важны с точки зрения принятия Федрезервом решения по ставке на ближайшем заседании 14-15 марта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"В четверг состоится заседание Европейского Центробанка, но участники рынка не ждут от регулятора каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, поэтому реакция мировых рынков, скорее всего, будет нейтральной. Основное внимание инвесторов все же будет сосредоточено на итогах заседания ФРС США и реакции на это событие US Treasuries. Если будет объявлено о повышении ставки, то доходность десятилетних казначейских облигаций США может достичь 2,55-2,58% годовых. Соответственно, наши бумаги должны будут соответствующим образом отреагировать, чтобы сохранить уровень кредитной премии к базовым активам", - считает А.Полютов.