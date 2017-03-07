Рубль возобновил рост к доллару и евро днем во вторник на фоне слегка дорожающей нефти

Москва. 7 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,46 руб./EUR1, понизившись на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9,9 копейки, до 59,62 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8-9 марта на 7,4 копейки, до 58,26 руб./$1, и опустил курс евро на 15,4 копейки, до 61,7063 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро днем во вторник перешел от утреннего небольшого снижения к такому же небольшому повышению в связи с возобновившимся повышением цен на нефть, растущими после того, как Ирак объявил о готовности сокращать добычу во второй половине 2017 года.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает отыгрывать прогнозы Международного энергетического агентства, которое днем ранее предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США. На этом фоне цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,25% - до $56,15 за баррель. Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к этому времени на 0,3% - до $53,36 за баррель.

По мнению аналитика ГК "Финам" Богдана Зварича, именно восстановление цен на нефть стало драйвером повышения котировок российской валюты. "Несмотря на то, что чуть ранее доллару и евро удалось отыграть часть потерь, восстановление цен на нефть поддержало российский рубль. Доллар США может вновь протестировать отметку 58 руб./$1 и попытаться закрепиться под ней", - прогнозирует эксперт.

Аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев также обращает внимание на корреляцию котировок рубля с динамикой нефтяных цен. По его словам, с учетом цен на нефть российская валюта находится в комфортных условиях, а основной риск для ее котировок связан с возможными действиями ФРС США. "Повышение базовой процентной ставки на следующей неделе, которое уже кажется неизбежным, окажет давление на валюты развивающихся экономик, в том числе на те из них, что наиболее популярны при использовании операций carry trade", - прогнозирует он.

Аналитик компании " Открытие брокер" Андрей Кочетков напоминает, что среда, 8 марта, является выходным днем в России. "Это может повысить нервозность участников, так как именно на среду выпадает публикация предварительных данных по рынку труда в США и отчет Минэнерго США по запасам нефти. Соответственно, во вторник можно ожидать дальнейшего ухода от риска", - не исключает он.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник продолжили снижаться после окончания налогового периода 28 февраля, в то время как среднесрочные ставки остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 9,98% годовых (минимум с 8 ноября), ставка на семидневный срок снизилась на 7 б.п. - до 10,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,43% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на отметках 10,44% и 10,45% годовых соответственно.

Как подчеркивает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев, конъюнктуру российского денежно-кредитного рынка в начале недели можно назвать благоприятной. "Условия рынка должны остаться благоприятными вплоть до середины следующей недели, когда начнется налоговый период марта. До этого момента рублевые ставки должны остаться на расстоянии 10-30 б.п. от ключевой ставки ЦБ РФ", - уверен он.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский также отметил, что на рынке МБК ставки продолжают снижаться, что, по его словам, является показателем слабого спроса на рубль после завершения налогового периода. "Две недели назад в ответ на снижение ставок ЦБ РФ в один день провел сразу два депозитных аукциона - недельный и внеочередной однодневный, абсорбировав тем самым более 1 трлн рублей. Вполне возможно, что при сохранении тенденции к снижению ставок, ЦБ вновь пойдет на подобный шаг уже в ближайшее время", - считает он.

Банки разместили во вторник, 7 марта, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 780 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,91% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ также 780 млрд рублей в среднем по ставке 9,93% годовых.