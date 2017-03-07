.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль возобновил рост к доллару и евро днем во вторник на фоне слегка дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Россия справилась с безработицей
В России безработицы нет, ситуация на рынке труда стабилизировалась, доходы россиян начали расти, заявил на инвестфоруме в Сочи премьер Дмитрий Медведев
 
Доллар вновь будет стоить 64 рубля?
В феврале курс рубля достиг максимальных значений на начало 2017 г., констатировали аналитики "Сбербанк CIB". До конца года они ожидают постепенного и устойчивого ослабления рубля, пишут "Ведомости". Объем валютных интервенций Минфина в апреле...
 
Приватизацию сделают более прозрачной
Минэкономразвития планирует реформировать порядок работы с банками-агентами по приватизации, рассказали "Известиям" в министерстве. Сейчас действует список из 10 агентов десятилетней давности, более половины которого составляют зарубежные...
 
Небольшим и региональным НПФ могут упростить регулирование
Альянс негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратился в Банк России с инициативой введения особого регулирования для малых и региональных НПФ. Свое обращение с инициативой введения особого режима регулирования для фондов с активами менее 2...
 
07 марта 2017 года 15:48

Рубль возобновил рост к доллару и евро днем во вторник на фоне слегка дорожающей нефти

Москва. 7 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,46 руб./EUR1, понизившись на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 9,9 копейки, до 59,62 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8-9 марта на 7,4 копейки, до 58,26 руб./$1, и опустил курс евро на 15,4 копейки, до 61,7063 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро днем во вторник перешел от утреннего небольшого снижения к такому же небольшому повышению в связи с возобновившимся повышением цен на нефть, растущими после того, как Ирак объявил о готовности сокращать добычу во второй половине 2017 года.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает отыгрывать прогнозы Международного энергетического агентства, которое днем ранее предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США. На этом фоне цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,25% - до $56,15 за баррель. Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к этому времени на 0,3% - до $53,36 за баррель.

По мнению аналитика ГК "Финам" Богдана Зварича, именно восстановление цен на нефть стало драйвером повышения котировок российской валюты. "Несмотря на то, что чуть ранее доллару и евро удалось отыграть часть потерь, восстановление цен на нефть поддержало российский рубль. Доллар США может вновь протестировать отметку 58 руб./$1 и попытаться закрепиться под ней", - прогнозирует эксперт.

Аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев также обращает внимание на корреляцию котировок рубля с динамикой нефтяных цен. По его словам, с учетом цен на нефть российская валюта находится в комфортных условиях, а основной риск для ее котировок связан с возможными действиями ФРС США. "Повышение базовой процентной ставки на следующей неделе, которое уже кажется неизбежным, окажет давление на валюты развивающихся экономик, в том числе на те из них, что наиболее популярны при использовании операций carry trade", - прогнозирует он.

Аналитик компании " Открытие брокер" Андрей Кочетков напоминает, что среда, 8 марта, является выходным днем в России. "Это может повысить нервозность участников, так как именно на среду выпадает публикация предварительных данных по рынку труда в США и отчет Минэнерго США по запасам нефти. Соответственно, во вторник можно ожидать дальнейшего ухода от риска", - не исключает он.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник продолжили снижаться после окончания налогового периода 28 февраля, в то время как среднесрочные ставки остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 9,98% годовых (минимум с 8 ноября), ставка на семидневный срок снизилась на 7 б.п. - до 10,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,43% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на отметках 10,44% и 10,45% годовых соответственно.

Как подчеркивает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев, конъюнктуру российского денежно-кредитного рынка в начале недели можно назвать благоприятной. "Условия рынка должны остаться благоприятными вплоть до середины следующей недели, когда начнется налоговый период марта. До этого момента рублевые ставки должны остаться на расстоянии 10-30 б.п. от ключевой ставки ЦБ РФ", - уверен он.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский также отметил, что на рынке МБК ставки продолжают снижаться, что, по его словам, является показателем слабого спроса на рубль после завершения налогового периода. "Две недели назад в ответ на снижение ставок ЦБ РФ в один день провел сразу два депозитных аукциона - недельный и внеочередной однодневный, абсорбировав тем самым более 1 трлн рублей. Вполне возможно, что при сохранении тенденции к снижению ставок, ЦБ вновь пойдет на подобный шаг уже в ближайшее время", - считает он.

Банки разместили во вторник, 7 марта, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 780 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,91% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ также 780 млрд рублей в среднем по ставке 9,93% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 марта 2017 года 20:03
Рынок акций РФ во вторник обновил минимум ММВБ с начала ноября и отскочил
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением распродаж игроков, сокращавших риски перед праздничным днем и на фоне ожиданий повышения ставки Федрезервом США в марте; индекс ММВБ обновил минимум с начала ноября прошлого года, после чего отскочил.    читать дальше
.
07 марта 2017 года 19:45
Рубль немного повышается к доллару и евро вечером во вторник благодаря дорожающей нефти
Москва. 7 марта. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.    читать дальше
.
07 марта 2017 года 19:02
Банки продолжают "нести" всю свободную ликвидность в ЦБ - ИК "Велес Капитал"
На очередном депозитном аукционе ЦБ был зафиксирован рекордный объем предложения ликвидности со стороны банков: при лимите в 780 млрд руб. участники аукциона были готовы разметить в ЦБ свыше 1,2 трлн руб., указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В целом такая ситуация не стала...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 18:40
Ожидаем снижения цен на медь - Julius Baer
Несмотря на продолжающихся проблем с поставками с двух крупнейших рудников в мире, цены на медь снизились с недавних высот, превышающих 6 000 долл. США за тонну, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены снизились еще на 1% в понедельник после того, как Лондонская...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 18:34
Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных UST
Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.    читать дальше
.
07 марта 2017 года 18:05
Китай будет проводить нейтральную кредитно-денежную политику в 2017 году - Julius Baer
"Экономические цели на 2017 год были объявлены в самом начале съезда представителей Национального народного конгресса Китая в прошлое воскресенье в Пекине, - отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - Целевое значение по темпам экономического роста было слегка снижено до около 6,5% (на 2016...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 17:20
EUR/USD может покинуть зону комфорта - eToro
"Благодаря агрессивному отскоку в прошлую пятницу, пара EUR/USD отошла от опасных минимумов вблизи отметки 1.05, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этой неделе, несмотря на возобновившееся давление, котировки пока удерживаются над промежуточным уровнем...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 16:31
Рынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США - "Открытие Брокер"
ынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США, курс доллара США укрепляется, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Предстоящее заседание ЕЦБ расценивается опрошенными Рейтер аналитиками как зеркало,...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 16:09
UBS поднял оценку акций Яндекса на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $24,9 до $27,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 15:47
Нефть до конца недели останется в коридоре $56-57 - Бинбанк
"Заявления крупных участников нефтяного рынка на конференции в Хьюстоне позволили ценам на нефть восстановиться до уровня в $56,2. На стороне нефти обновленные данные прогноза Международного энергетического агентства, подтверждающие долгосрочную тенденцию роста спроса на энергоноситель. Новостной...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 15:26
В данное время сложно рассчитывать на масштабное фондовое ралли - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Прогноз недели    читать дальше
.
07 марта 2017 года 15:01
BofA-ML снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 1,5%
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 137 рублей до 135 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 14:33
Ростелеком: риск консолидации Теле2 растет - ЗАО "Райффайзенбанк"
"Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-) вчера опубликовал результаты за 2016 г. и озвучил достаточно консервативный прогноз по финансовым показателям на 2017 г. (рост выручки на 1% г./г., OIBDA - в пределах 1% г./г.), который с учетом дивидендной политики, подразумевающей повышение дивидендов каждый год,...    читать дальше
.
07 марта 2017 года 14:18
Народные облигации» помогут приучить россиян к долгосрочным сбережениям - БКС
С апреля Минфин приступит к выпуску простых в покупке облигаций для физлиц. Общий объем выпуска составит 20 млрд руб. в год, отмечает заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу БКС Станислав Новиков. ОФЗ будут выпускаться на три года с выплатой доходности каждые полгода....    читать дальше
.
07 марта 2017 года 13:54
Ожидаемый торговый диапазон – 58-58,70 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"С открытия биржевой сессии доллар повторил сценарий начала торгов понедельника, протестировав отметку 58,50 руб./доллар. И снова неудача – российская валюта выдержала этот тест и впоследствии утренние потери были нивелированы. Торговый диапазон сместился к границам 58,12-58,20 руб./доллар....    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.