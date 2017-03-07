Нефть до конца недели останется в коридоре $56-57 - Бинбанк

"Заявления крупных участников нефтяного рынка на конференции в Хьюстоне позволили ценам на нефть восстановиться до уровня в $56,2. На стороне нефти обновленные данные прогноза Международного энергетического агентства, подтверждающие долгосрочную тенденцию роста спроса на энергоноситель. Новостной фон также не отстает: глава Минэнерго РФ Новак в своем заявлении заверил участников рынка, что уже к концу апреля Россия выполнит свою квоту снижения добычи нефти; представители Ирака и Анголы в очередной раз высказались о необходимости продления сделки ОПЕК в июне. В итоге, котировки Brent на положительной территории. По нашим ожиданиям, достижению отметки в $57 на этой неделе воспрепятствуют данные о добыче нефти в США – прогноз Bloomberg сообщает о продолжении роста запасов сырой нефти. Новостной фон также может получить из Хьюстона и свою долю негатива в виде заявлений от производителей сланцевой нефти в штатах об активном наращивании производства энергоносителя. Таким образом, ожидаем, что нефть до конца недели останется в коридоре $56-57, среднесрочное боковое движение продолжится", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.