Народные облигации» помогут приучить россиян к долгосрочным сбережениям - БКС

С апреля Минфин приступит к выпуску простых в покупке облигаций для физлиц. Общий объем выпуска составит 20 млрд руб. в год, отмечает заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу БКС Станислав Новиков. ОФЗ будут выпускаться на три года с выплатой доходности каждые полгода. Доходность по бумагам, выпущенным в этом году, составит 8,5% годовых.

"С точки зрения частного инвестора облигации федерального займа – интересный инструмент, текущие ставки по ОФЗ вполне конкурентны по сравнению с банковскими депозитами, - комментирует эксперт БКС. - При этом невыплаты по ним могут произойти только в случае, если государство обанкротится, что мы наблюдали в современной истории России только один раз, в 1998 году. Вероятность повторения этого в ближайшие годы близка к нулю. Таким образом, можно констатировать, что на сегодня ОФЗ - не только более доходный, но и более надежный инструмент, чем традиционный депозит (особенно, если говорить о вкладах на сумму более 1,4 млн рублей, которые не покрывает страховка АСВ)".

Также С. Новиков отметил, что в России постепенно снижаются ставки, и скорее всего, ЦБ на ближайшем заседании пойдет на очередное смягчение. Соответственно, ставки по тем же самым депозитам будут постепенно снижаться, что заставит многих из тех, кто до этого пользовался исключено вкладами, обратить внимание на «народные облигации».

"У инициативы Минфина есть очень важная стратегическая цель – повысить финансовую грамотность населения и стимулировать его к средне- и долгосрочным сбережениям, - указывает эксперт БКС. - Облигации в этом плане – оптимальный вариант по ряду причин. Во-первых, исторически это более знакомый и понятный для населения финансовый инструмент, чем, например, акции. Во-вторых, купонный доход по ОФЗ для населения будет выплачиваться раз в полгода и при этом увеличиваться с каждой выплатой для того, чтобы инвестор дольше хранил у себя бумаги. В третий год владения предполагаемая доходность по облигациям превысит 10% годовых. И, в-третьих, долгосрочному владению должен способствовать нерыночный характер нового инструмента, отсутствие их вторичного обращения. Такое ограничение ликвидности «народных облигаций» имеет принципиальное значение, поскольку исключает спекулятивное движение бумаг. В конечном счете, такой подход не только должен способствовать формированию прослойки средне- и долгосрочных инвесторов, росту финансовой грамотности, но и развивать у населения культуру финансового планирования".