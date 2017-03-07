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07 марта 2017 года 15:26
В данное время сложно рассчитывать на масштабное фондовое ралли - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Прогноз недели
По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрея Верникова, в данное время сложно рассчитывать на масштабное фондовое ралли. По мнению участников фондового рынка, за последние десять дней вероятность того, что ФРС США на мартовском заседании повысит ставку, выросла в два раза. Объем новых заказов на товары, произведенные в США, в январе увеличился второй месяц подряд (на 1,2% после 1,3% в декабре), что говорит об ускорении темпов оживления производственного сектора в США, сообщило Министерство торговли. Рост объема промышленных заказов оказался выше, чем ожидали экономисты (+1,0%). Вероятно, рост промышленных заказов вызван обещаниями Трампа провести налоговую реформу, которая должна снизить корпоративные налоги. Ожидающееся снижение налогов подтолкнуло вверх индекс уверенности в деловых кругах в последние месяцы. Кроме того, для масштабного ралли нужна перспектива снятия санкций и «перезагрузка» отношений с Западом, подчеркивает эксперт ИК. «Перезагрузка» обязательно будет – не зря лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил в Госдуме банкет по случаю победы на выборах США Дональда Трампа, но не в этом году. Сейчас Трампу политически невыгодно демонстрировать сближение с Россией. Предпосылки для новой Ялтинской конференции, на которой мир будет разделен между «большой тройкой» (США, Китаем и Россией) пока не созрели. Если говорить о графике развивающихся рынков от MSCI, то с технической точки зрения, после того как «медведями» был пробит двухмесячный повышательный тренд, он имеет небольшой люфт для роста. Февральский рост не подтвержден индикатором MFI. Правительство Китая понизило целевой экономический рост на этот год до примерно 6,5% на фоне болезненного процесса реформ, направленных на решение проблемы роста долга и защиту от финансовых рисков, сообщил глава правительства КНР Ли Кэцян в воскресенье. В прошлом году целевые темпы экономического роста в Китае были 6,5-7%, а фактический рост составит 6,7%. Поддержку росту оказывали рекордные объемы банковских займов, спекулятивный бум на рынке недвижимости и миллиардные государственные инвестиции. Но в данный момент целью правительства служит остудить рынок недвижимости, замедлить рост кредитования и сократить бюджетные расходы. В этой связи, рост китайской экономики станет больше зависеть от внутреннего потребления и частных инвестиций. «События как внутри Китая, так и в мире требуют от нас готовности к трудным и тяжелым ситуациям», – сказал Ли, отметив низкие темпы роста мировой экономики, усиление деглобализации и протекционизма. "Почему цены на нефть не способствуют ралли? Очевидно, что в мире много нефти. Рынок уже учел высокий уровень соблюдения ноябрьского соглашения ОПЕК, так что цены на нефть демонстрируют лишь кратковременный рост после каждой новости о сокращении добычи странами ОПЕК. В целом нефть остается в узком торговом коридоре. В февральском отчете МЭА сообщило, что объемы запасов по-прежнему превышают пятилетнюю среднюю на 286 млн баррелей и «к концу первого полугодия останутся существенно выше средних уровней». Вероятно, ОПЕК может решить продлить сокращение добычи на майском заседании. Но с дисциплиной стран картеля могут быть проблемы – в США наблюдается оживление добычи сланцевой нефти и сокращение добычи одних стран приводит к расширению рыночной ниши других… Невозможно постоянно отступать. В пятницу выйдет важная для рынка статистика по труду из США, а на день раньше пройдет заседание ЕЦБ. Ожидается, что ЦБ стран еврозоны перед выборами в Голландии и Франции сохранит ультра-мягкую монетарную политику. Таким образом, ожидается дальнейшее расхождение между ФРС и ЕЦБ. Для инвесторов будет важно, что скажет глава ЕЦБ Марио Драги касательно планов на будущее. «Есть риск, что в речи о дальнейшем уровне ставок ЕЦБ будут присутствовать несколько менее голубиные настроения», – говорит стратег по валютному рынку в Commerzbank Райнер Гунтерманн", - комментирует А. Верников.
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