Краткосрочно диапазон 58-59 по паре USD/RUB сохраняет актуальность - "Нордеа Банк"

"Текущая неделя стартовала сдержанным снижением аппетитов к рисковым активам. Доллар частично восстанавливает позиции после пятничной распродажи. Однако общий тренд на дальнейшее умеренное ослабление USD остается в силе, несмотря на возможное повышение ставки ФРС на мартовском заседании. Рынок переоценивает риски шагов ФРС и их последствий для дальнейшего потенциала экономики США, а также анонсированных планов “Трампономики”. В этом ключе EUR выглядит чуть более привлекательным. На неделе внимание рынков обращено на данные второй половины недели, ключевые из которых - заседание ЕЦБ и статистика по рынку труда США. Нефть остается в "боковике", продолжая оказывать поддержку рублю. Краткосрочно диапазон 58-59 по паре USD/RUB сохраняет актуальность. Вместе с тем снижение аппетита рискам будет возрастать по мере приближения заседания ФРС", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.