Вплоть до решения по ставке ФРС уровни $54-57 Brent сохранятся - "Нордеа-Банк"

Нефть стабилизировалась в районе $56 по Brent. Новостной фон для более активной динамики достаточно скудный. Из статистики дня стоит выделить ВВП еврозоны, который, впрочем, не способен изменить картину рынка. Ситуация может измениться по итогам завтрашней статистики из КНР (данные по торговому балансу) и США (данные по рынку труда от ADP). Однако вплоть до решения по ставке ФРС уровни $54-57 Brent сохранятся, считает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов.