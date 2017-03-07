Ожидаем сохранения курса доллара в диапазоне 58-60 руб. на текущей неделе - Банк "Зенит"

"Рубль сохраняет корреляцию с динамикой нефтяных котировок. В целом российская валюта находится в комфортных условиях, при этом основной краткосрочный риск кроется в политике Федрезерва. Повышение базовой процентной ставки на следующей неделе, которое уже кажется неизбежным, окажет давление на валюты развивающихся экономик, в том числе и на лидера текущего года в рамках спекуляций carry trade. Ожидаем сохранения курса доллара в диапазоне 58-60 руб. на текущей неделе", - указывают специалисты Банка "Зенит".