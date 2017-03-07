Волнения могут мешать восстановлению курсов USD/RUB и EUR/RUB - TeleTrade

"Начало недели немного удивило, ведь все факторы складывались в пользу роста валютных курсов. Так, например, глава ФРС Джанет Йеллен на своем выступлении, которое состоялось в минувшую пятницу, подтвердила, что Федрезерв настраивается на повышение ставок по итогам заседания 15 марта, если, конечно, отчет по рынку труда за февраль не будет откровенно слабым. Рынок уже сейчас закладывает в цену вероятность мартовского повышения ставки на уровне 90%, что казалось бы должно поддерживать американскую валюту во всех парах. Нефтяные котировки опять же отторговались в "минус". Но, похоже, что до конца текущей недели, пока не будет опубликована статистика по рынку труда Америки, волнения будут присутствовать на рынке, что будет мешать восстановлению курсов USD/RUB и EUR/RUB", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.