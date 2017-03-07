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07 марта 2017 года 11:55

Снижение рынка акций вслед за миром утром замедлилось после открытия торгов в Европе

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отыграл негативную динамику мировых площадок из-за ожиданий роста ставки Федрезерва в марте, после чего замедлил откат на фоне нейтрального открытия торгов в Европе; индекс ММВБ "топчется" возле 2040 пунктов.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2043,09 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1105,37 пункта (-0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 58,23 рубля (+0,04 рубля).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1% и -3,5% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,8% и -2,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%).

Просели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), несмотря на вышедший во вторник неплохой отчет за январь-февраль по РСБУ: чистая прибыль выросла в 1,7 раза в годовом выражении - до 104,6 млрд рублей. В феврале банк заработал 46,7 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 31,5 млрд рублей годом ранее.

Подросли бумаги "Мосбиржи" (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Индексы в США накануне снизились из-за сигналов перекупленности рынка после его подъема по итогам нескольких предыдущих недель. Негативом для рынка также стало увеличение геополитической напряженности: в ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

Выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) за последние дни усилили ожидания подъема базовой процентной ставки американским Центробанком уже на мартовском заседании. В минувшую пятницу председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что если ситуация с занятостью и инфляцией будет и дальше развиваться в соответствии с ожиданиями, на заседании в марте будет необходима дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам.

Вероятность подъема базовой процентной ставки Федрезервом на заседании 14-15 марта оценивается рынком в 86% по сравнению с 30% неделей ранее, свидетельствуют данные CME Group.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (просела Япония, слабо подрос Китай) из-за реакции финансового сектора на проблемы Deutsche Bank. Рынок пытается осознать все потенциальные последствия объявления Deutsche Bank о реструктуризации и привлечении дополнительного капитала в размере 8 млрд евро. В Европе отмечается стагнация (FTSE, S&P350, DAX изменились в пределах 0,1%).

Нефть утром во вторник слабо дешевеет под давлением сигналов о росте добычи в США вместе с ожиданиями скорого повышения процентных ставок Федрезерва.

Также рынок анализирует новости с энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне, которая началась в понедельник. Международное рейтинговое агентство в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,89 за баррель (-0,2% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $53,12 за баррель (-0,2% и -0,2% в понедельник).

Россия к концу апреля выйдет на сокращение нефтедобычи в 300 тыс. баррелей в сутки (вся квота РФ по снижению в рамках договоренности с ОПЕК - ИФ), сообщил в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в рамках конференции Ceraweek в США. Он отметил, что сегодня Россия вышла уже на выполнение этой квоты в 50%, а к концу марта выйдет почти на 200 тыс. б/с.

По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, в преддверии Международного женского дня инвесторы показывают неготовность к активным действиям в отсутствие явных драйверов. На рынках сохраняется неопределенность: с одной стороны, растут надежды на перемены и восстановление экономики, с другой - геополитические риски не снижаются. В целом, перспективы более агрессивного, чем предпочли бы рынки, курса повышения ставки ФРС ограничивают спрос на рисковые активы.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, мартовское повышение процентной ставки ФРС уже учтено рынком. Выходящая 10 марта статистика по американскому рынку труда едва ли вызовет озабоченность у регулятора ФРС, который все же воспользуется возможностью повысить ставки уже в марте. Когда это произойдет, главной темой для рынка станут сроки и масштабы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок сейчас полностью уверен в повышении ставки, а рыночная оценка перспектив ужесточения политики ФРС соответствует уровням, зафиксированным в преддверии двух предыдущих решений о повышении процентных ставок - в декабре 2015 и 2016 года. Это означает, что устранен главный фактор риска - повышение не станет для рынка неожиданностью. К тому же, американская макроэкономическая статистика не дает поводов для опасений: вышедшие в последние несколько недель данные по обороту розничной торговли и настроениям потребителей, индексы ISM, дефлятор частных потребительских расходов и темпы потребительской инфляции оказались лучше, чем предполагал консенсус-прогноз.

Процесс дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики Федрезерва (в 2018 и последующие годы) будет в значительной степени определяться бюджетной и торговой политикой администрации Дональда Трампа. После его победы на президентских выборах рынки исходили из того, что теперь ужесточение денежно-кредитной политики ускорится: моделируемый на конец 2019 года уровень ставки ФРС был повышен на 100 базисных пунктов (до 2,0% годовых). Между тем, сам регулятор прогнозирует, что к этому моменту ставка поднимется до 3,0%. Скорее всего, процентная ставка достигнет пикового уровня где-то между двумя указанными значениями, причем она, безусловно, и близко не подойдет к циклическому максимуму 2006-2007 годов (5,25% годовых).

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает консолидации рынка акций РФ вблизи локальных минимумов, влияние на динамику могут оказать данные по ВВП еврозоны. В среду выйдет поток информации по Китаю и Японии, недельные заявки по безработице от ADP и запасы нефти в США. Эту статистику рынок акций будет отыгрывать уже в четверг.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что ожидания роста ставки ФРС в марте уже отыграно инвесторами (вероятность такого события оценивается в 96%). С одной стороны, рост стоимости кредитования в США является негативным фактором, но с другой, уверенность ФРС показывает, что американская экономика достаточно сильна.

В ФРС наступила неделя тишины, а экономический календарь не предоставляет какой-либо важной статистики. Впрочем, 8 Марта в России будет выходным, что может повысить нервозность участников, так как именно на среду выпадает публикация предварительных данных по рынку труда в США и отчет Минэнерго США по запасам нефти. Соответственно, можно ожидать дальнейшего ухода от риска. С другой стороны, инфляция в РФ может замедлиться до 4,7% по итогам февраля, и это уже фактор поддержки для российской валюты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%).

Подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+7,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,6%), АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+1,6%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,48 млрд руб. (из них 1,101 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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