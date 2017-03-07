Sberbank CIB снизил рейтинг акций Ростелекома до "продавать" и оценку на 20%

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 87,26 рубля до 70,25 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 89,77 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 79,22 рубля за штуку.