Котировки Brent сохраняют достаточно поводов для движения ниже $55 за баррель - AMarkets

Фьючерсы на нефть снизились в понедельник, отреагировав на неутешительный прогноз экономического роста Китая, что может привести к снижению спроса на энергосырье в перспективе всего 2017 года, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Китайские власти прогнозируют рост экономики в нынешнем году на уровне 6,5%, что гораздо ниже показателей прошлых лет. В 2016 году ВВП Китая вырос на 6,7%.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельский контракт на WTI снизился на 13 центов или 0,2%, до 53,20 доллара за баррель. Майский контракт на нефть Brent однако прибавил 11 центов или 0,2%, достигнув уровня $ 56,01 за баррель. Еще одним фактором давления на котировки "черного золота" продолжают оставаться перспективы ужесточения монетарной политики в США.

На стороне покупателей – сделка ОПЕК по ограничению производства нефти, а также рост напряжённости на Ближнем Востоке. Как стало известно, в пятницу боевики атаковали ливийские нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр, что может привести к перебоям поставок из указанного региона. Все труднее нефтеоптимистам противостоять и факту увеличения добычи в США. Последние недельные данные нефтяной компании Baker Hughes Inc. показали, что количество буровых установок в США выросло на семь - до 609. При этом общая добыча выросла на 31К - до 9,03 – максимум с апреля прошлого года. Участники рынка начинают разделять позицию продавцов относительно того, что рост производства нефти в Штатах нейтрализует положительный эффект всего соглашения по ограничению добычи, заключенного в конце прошлого года.

Завтра в 00:30 мск вниманию трейдеров будет представлен отчет Американского нефтяного института (API) по запасам. В случае очередного роста нефть ждет еще один день распродаж. Учитывая сказанное, заключает специалист AMarkets, котировки Brent сохраняют достаточно поводов для движения ниже $55 за баррель.