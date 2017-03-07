"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Ленты до "покупать" и оценку на 6%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $9 до $9,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $8,67 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,01 за штуку.