Доллар, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 58-58,6 руб. - Exness

"Сегодня доллар США, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 58-58,6 руб. В настоящий момент инвесторы не сомневаются в повышении в текущем месяце ФРС США базовой процентной ставки на 25 б.п., до 0,75-1%, учитывая вероятный рост инфляции и ВВП США в связи с планами американского правительства расширить расходы на инфраструктуру и снизить налогообложение американских компаний. Кроме того, рост инфляционного давления в странах импортерах нефти (в том числе и в США) связан со стабилизацией ситуации на нефтяном рынке на фоне действий ОПЕК+. Ожидания скорого ужесточения монетарной политики в США проявляются в росте доходности американских государственных облигаций (фактически до 2,5% по 10-летним бондам). Если февральская статистика по рынку труда в США (которая будет опубликована 10 марта) окажется на уровне ожиданий, то не останется препятствий к росту ставки по федеральным фондам 15 марта. Сегодня в 16:00 мск стоит обратить внимание на публикацию Росстатом индекса потребительских цен в РФ за февраль. В отчетном периоде ожидается ее замедление с 5% г/г до 4,7% г/г", - комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.