Ориентир по Brent на ближайшее время остается прежним – $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"Торги на рынке нефти в целом проходят безыдейно, из новостей можно отметить только энергетическую конференцию в Хьюстоне Ceraweek, где был сделан ряд заявлений, однако они слабо повлияли на ход торгов. Так, МЭА сообщило о дефиците на мировом рынке нефти через три года, несмотря на рост добычи в США, а Россия объявила о планах исполнить квоту в рамках сокращения добычи уже к концу апреля. Ирак и Ангола в свою очередь выразили желание продлить действие соглашение ОПЕК+ на вторую половину года. На этой неделе в фокусе запасы нефти в США – сезон техрегламента на НПЗ уже должен завершиться, в марте мы ждем разгрузки накопившихся запасов, что окажет нефти поддержку. Ориентир по Brent на ближайшее время остается прежним – $55–57/баррель", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.