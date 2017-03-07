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Главная / Мнения аналитиков / "Атон" повысил рейтинг DR Татнефти до "покупать" в связи с падением котировок
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07 марта 2017 года 10:16
"Атон" повысил рейтинг DR Татнефти до "покупать" в связи с падением котировок
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рекомендацию для депозитарных расписок (DR) "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, осталась без изменения и составляет $47 за штуку.
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07 марта 2017 года 20:03
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением распродаж игроков, сокращавших риски перед праздничным днем и на фоне ожиданий повышения ставки Федрезервом США в марте; индекс ММВБ обновил минимум с начала ноября прошлого года, после чего отскочил. читать дальше
.07 марта 2017 года 19:45
Москва. 7 марта. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть. читать дальше
.07 марта 2017 года 19:02
На очередном депозитном аукционе ЦБ был зафиксирован рекордный объем предложения ликвидности со стороны банков: при лимите в 780 млрд руб. участники аукциона были готовы разметить в ЦБ свыше 1,2 трлн руб., указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В целом такая ситуация не стала... читать дальше
.07 марта 2017 года 18:40
Несмотря на продолжающихся проблем с поставками с двух крупнейших рудников в мире, цены на медь снизились с недавних высот, превышающих 6 000 долл. США за тонну, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены снизились еще на 1% в понедельник после того, как Лондонская... читать дальше
.07 марта 2017 года 18:34
Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.07 марта 2017 года 18:05
"Экономические цели на 2017 год были объявлены в самом начале съезда представителей Национального народного конгресса Китая в прошлое воскресенье в Пекине, - отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - Целевое значение по темпам экономического роста было слегка снижено до около 6,5% (на 2016... читать дальше
.07 марта 2017 года 17:20
"Благодаря агрессивному отскоку в прошлую пятницу, пара EUR/USD отошла от опасных минимумов вблизи отметки 1.05, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этой неделе, несмотря на возобновившееся давление, котировки пока удерживаются над промежуточным уровнем... читать дальше
.07 марта 2017 года 16:31
Рынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США - "Открытие Брокер"
ынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США, курс доллара США укрепляется, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Предстоящее заседание ЕЦБ расценивается опрошенными Рейтер аналитиками как зеркало,... читать дальше
.07 марта 2017 года 16:09
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $24,9 до $27,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.07 марта 2017 года 15:48
Москва. 7 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть. читать дальше
.07 марта 2017 года 15:47
"Заявления крупных участников нефтяного рынка на конференции в Хьюстоне позволили ценам на нефть восстановиться до уровня в $56,2. На стороне нефти обновленные данные прогноза Международного энергетического агентства, подтверждающие долгосрочную тенденцию роста спроса на энергоноситель. Новостной... читать дальше
.07 марта 2017 года 15:26
Прогноз недели читать дальше
.07 марта 2017 года 15:01
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 137 рублей до 135 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.07 марта 2017 года 14:33
"Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-) вчера опубликовал результаты за 2016 г. и озвучил достаточно консервативный прогноз по финансовым показателям на 2017 г. (рост выручки на 1% г./г., OIBDA - в пределах 1% г./г.), который с учетом дивидендной политики, подразумевающей повышение дивидендов каждый год,... читать дальше
.07 марта 2017 года 14:18
С апреля Минфин приступит к выпуску простых в покупке облигаций для физлиц. Общий объем выпуска составит 20 млрд руб. в год, отмечает заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу БКС Станислав Новиков. ОФЗ будут выпускаться на три года с выплатой доходности каждые полгода.... читать дальше
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