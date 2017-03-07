Сегодня рынок акций продолжит консолидироваться - Алор Брокер

"Волатильность на российском фондовым рынке на этой неделе будет высокой, что будет вызвано большим количеством новостей. Сегодня после относительно спокойной торговой сессии понедельника на рынки выйдут данные по ВВП Еврозоны. Завтра утром выйдут большой поток информации по Китаю и Японии, недельные заявки ADP и запасы нефти. Российские площадки будут закрыты, и отработку этих движений мы начнем только с открытием четверга. Мы полагаем, что сегодня рынок продолжит консолидироваться вблизи минимумов, а во второй половине дня попытается реализовать отскок в рамках коррекции. Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК "Норникель", МТС, "Газпром", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.