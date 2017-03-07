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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Российский рынок останется внутри границ зоны консолидации индекса ММВБ – 2030-2060 пунктов - КИТ Финанс Брокер
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07 марта 2017 года 09:53

Российский рынок останется внутри границ зоны консолидации индекса ММВБ – 2030-2060 пунктов - КИТ Финанс Брокер

"Внешний фон перед открытием торгов в РФ носит нейтральный характер. Индекс ММВБ четвертую сессию подряд торгуется в "боковике", консолидируясь возле отметки 2047 пунктов. Сильных движений от рынка в течение сегодняшней предпраздничной сессии мы не ждем. Российский рынок останется внутри границ зоны консолидации индекса ММВБ – 2030-2060 пунктов. Из сегодняшних корпоративных новостей отметим отчетность "Сбербанка" по РСБУ за январь-февраль 2017 года", - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер.


Опубликовано: /КИТ Финанс Брокер/
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