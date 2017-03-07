Устойчивый рост по индексу РТС пока выглядит маловероятным - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона. Однако устойчивый рост пока выглядит маловероятным – инвесторы предпочтут воздержаться от покупок перед праздничным днем в РФ, опасаясь ухудшения внешней конъюнктуры. С технической же точки зрения, если ближайшие уровни поддержки (РТС 1100 пунктов, ММВБ 2030 пунктов) по индексам будут пробиты вниз, распродажи могут усилиться. Следующие уровни поддержки находятся в районе 1955-1970 пунктов по ММВБ и 1020-1030 пунктов по индексу РТС. Однако март (также как и диапазон 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ) нам представляется хорошим моментом для формирования среднесрочных позиций и их удержания до конца 2017 года. Также сегодня Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за январь-февраль 2017 года", - комментирует ситуацию начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.