Покупки в российских акциях на открытии будут преобладать - ИК "ФИНАМ"

"На сложившемся фоне покупки в российских акциях на открытии будут преобладать, однако нашим индексам не удастся продемонстрировать существенный рост. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию на рынке нефти, что может также позитивно сказаться на динамике наших активов. Стоит отметить, что мы не исключаем дальнейшего роста рынка энергоносителей в середине дня, что позволит нефти марки Brent закрепиться выше $56,5 за баррель. В последние часы в отсутствие важной макроэкономической статистики из США основной вопрос, который будет стоять перед игроками – переносить ли позиции через среду. Восьмого марта в США выйдут отчет ADP о занятости, предваряющий пятничные данные по рынку труда, а также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Таким образом, перенос позиций через среду будет нести существенные риски, и сегодня в конце сессии игроки могут сокращать позиции в своих портфелях", – полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.