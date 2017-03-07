На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 7 марта. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США снизились в понедельник на сигналах перепроданности рынка после его подъема по итогам нескольких предыдущих недель. Негативом для рынка также стало увеличение геополитической напряженности: в ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

Выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) за последние дни усилили ожидания подъема базовой процентной ставки американским Центробанком уже на мартовском заседании. В минувшую пятницу председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что если ситуация с занятостью и инфляцией будет и дальше развиваться в соответствии с ожиданиями, на заседании в марте будет необходима дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам. Вероятность подъема базовой процентной ставки Федрезервом на заседании 14-15 марта оценивается рынком в 86% по сравнению с 30% неделей ранее, свидетельствуют данные CME Group.

Внимание трейдеров направлено на февральские данные о безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда в пятницу в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в США на 200 тыс. в прошлом месяце и снижение безработицы до 4,7% с 4,8% в январе.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона сдержанно растут во вторник, однако такие ключевые рынки, как Япония, материковый Китай, Индия и Индонезия, проводят сессию в "красной зоне", в том числе из-за реакции финансового сектора на проблемы Deutsche Bank. Инвесторы и аналитики ждут данных о международных резервах Китая, чтобы оценить величину оттока капитала из страны.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,32%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, индийский Sensex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, уверенность инвесторов восстановилась, несмотря на запуск северокорейских ракет и скандал вокруг Samsung. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

В свою очередь нефть плавно дешевеет в ходе азиатских торгов во вторник, на рынок давят сигналы о росте добычи в США вместе с ожиданиями скорого повышения процентных ставок Федрезерва. До некоторой степени участников тревожит новый прогноз китайских властей о замедлении экономического роста, однако аналитики Commerzbank отмечают, что в этом году реакция на заявления в ходе съезда Всекитайского собрания народных представителей намного сдержаннее, чем обычно. Вместе с тем рынок продолжает реагировать на новости с энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне, которая началась в понедельник.

На этом фоне цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК опустилась на 0,32% - до $55,83 за баррель. Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,21% - до $53,09 за баррель. В понедельник торги завершились без единой динамики: цена нефти Brent выросла на 0,2%, до $56,01 за баррель, WTI - снизилась на 0,2%, до $53,20 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,124 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,154 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 марта вырос на 0,05% и составил 104,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (4-6 марта) 0,13%, поднявшись до 495,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Россельхозбанк-07" (+2,68%), "РЖД БО-03" (+0,58%) и "Бинбанк БО-03" (+0,35%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-11" (-2,99%), "ГТЛК БО-04" (-0,19%) и "ГТЛК-02" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 2 марта. По результатам book building компания установила ставку 1-го купона облигаций в размере 12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" ("МИА") установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,9% годовых (49,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летние облигации объемом 1,5 млрд рублей в марте 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 12,75% годовых. По бондам 24 марта предстоит оферта.