07 марта 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: значительных изменений не будет
Во вторник аналитики прогнозируют нейтральное открытие отечественного рынка акций. Сильных движений перед праздничным днем в стране не будет.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2045-2050 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов в предпраздничный день".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Вторник начнется, скорее всего, незначительным изменением котировок. В преддверии выходного дня возможно сокращение торговой активности. Текущие колебания по индексу ММВБ рассматриваем как паузу на пути к ориентиру 1800-1900 пунктов. Потенциальный рост рекомендуем использовать для спекулятивных продаж".
ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "На сложившемся фоне покупки в российских акциях на открытии будут преобладать, однако нашим индексам не удастся продемонстрировать существенный рост. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию на рынке нефти, что может также позитивно сказаться на динамике наших активов".
Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "Мы прогнозируем, что индекс ММВБ откроется нейтрально вблизи отметки закрытия в 2047 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона. Однако устойчивый рост пока выглядит маловероятным – инвесторы предпочтут воздержаться от покупок перед праздничным днем в РФ, опасаясь ухудшения внешней конъюнктуры. С технической же точки зрения, если ближайшие уровни поддержки (РТС 1100 пунктов, ММВБ 2030 пунктов) по индексам будут пробиты вниз, распродажи могут усилиться. Следующие уровни поддержки находятся в районе 1955-1970 пунктов по ММВБ и 1020-1030 пунктов по индексу РТС. Однако март (также как и диапазон 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ) нам представляется хорошим моментом для формирования среднесрочных позиций и их удержания до конца 2017 года".
КИТ Финанс Брокер: "Внешний фон перед открытием торгов в РФ носит нейтральный характер. Индекс ММВБ четвертую сессию подряд торгуется в "боковике", консолидируясь возле отметки 2047 пунктов. Сильных движений от рынка в течение сегодняшней предпраздничной сессии мы не ждем. Российский рынок останется внутри границ зоны консолидации индекса ММВБ – 2030-2060 пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
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