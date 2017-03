Рынок акций США пытается понять, чего ждать дальше

Фондовые индексы США снизились в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растет во вторник. Нефть почти не меняется в цене в ходе азиатских торгов во вторник.

Фондовые индексы США снизились в понедельник на сигналах перепроданности рынка после его подъема по итогам нескольких предыдущих недель, пишет MarketWatch.

Негативом для рынка также стало увеличение геополитической напряженности: в ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

"Пуск ракет подтверждает непредсказуемость Северной Кореи", - отметил рыночный стратег IG Group Цзинъи Пань.

"Мы наблюдали ралли в наиболее рискованных сегментах фондового рынка с момента президентских выборов в США, и сейчас мы наблюдаем, как сформированные за это время позиции закрываются, - отмечает портфельный управляющий Stifel Nicolaus & Co. Кевин Кэрон. - Рынок быстро заложил в котировки акций благоприятные ожидания в отношении бюджетной политики США и теперь пытается понять, чего ждать дальше".

Индикаторы 10 из 11 основных отраслевых секторов индекса Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в понедельник. В частности, подешевели акции финансовых и сырьевых компаний, а также представителей потребительского сектора: стоимость акций JPMorgan Chase & Co. упала на 0,95%, страховой компании Travelers Cos. - на 1,5%, бумаги Freeport-McMoRan Inc. подешевели на 2,3%, сети универмагов Macy's - на 3,4%.

В среднесрочной перспективе политические реформы нынешней администрации США, а также устойчивые основы американской экономики будут поддерживать довольно высокий уровень фондового рынка, говорит аналитик JPMorgan Chase & Co. Дубравко Лакос-Бужас.

"Однако в ближайшей перспективе повышается риск распродажи акций с учетом ставшей более "ястребиной" риторики Федрезерва", - отмечает эксперт.

Выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) за последние дни усилили ожидания подъема базовой процентной ставки американским Центробанком уже на мартовском заседании. В минувшую пятницу председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что если ситуация с занятостью и инфляцией будет и дальше развиваться в соответствии с ожиданиями, на заседании в марте будет необходима дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам.

Вероятность подъема базовой процентной ставки Федрезервом на заседании 14-15 марта оценивается рынком в 86% по сравнению с 30% неделей ранее, свидетельствуют данные CME Group.

Внимание трейдеров направлено на февральские данные о безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда в пятницу в 16:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в США на 200 тыс. в прошлом месяце и снижение безработицы до 4,7% с 4,8% в январе.

Акции General Motors Co. (GM) в понедельник подешевели на 0,8% на информации о том, что французская PSA Group покупает европейское подразделение GM за 2,2 млрд евро.

Котировки бумаг авиакомпаний снизились на слабых прогнозах Delta Air Lines. В презентации, опубликованной Delta Air в понедельник, отмечается, что маржа авиакомпании в текущем году, вероятно, снизится, поскольку темпы роста ее расходов превышают повышение выручки. Расходы Delta Air на топливо в первом квартале 2017 года подскочили на 55%, сообщила компания.

Стоимость акций Delta Air упала по итогам торгов на 2,55%, United Continental Holding Inc. - на 3,2%, American Airlines Group Inc. - на 3,2%, Southwest Airlines Co. - на 2,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник снизился на 0,2% - до 20954,35 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,3%, составив 2375,31 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 0,4% - до 5849,17 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растет во вторник, однако такие ключевые рынки, как Япония, материковый Китай, Индия и Индонезия, проводят сессию в "красной зоне", в том числе из-за реакции финансового сектора на проблемы Deutsche Bank.

Как пишет MarketWatch, инвесторы и аналитики ждут данных о международных резервах Китая, чтобы оценить величину оттока капитала из страны.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, более широкий Topix почти не изменился. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, индийский Sensex - 0,2%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, уверенность инвесторов восстановилась, несмотря на запуск северокорейских ракет и скандал вокруг Samsung.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) в очередной раз оставил базовую процентную ставку без изменения - на рекордно низком уровне 1,5%, что соответствовало ожиданиям рынка. Стоимость кредитования в Австралии не менялась с августа.

Акции азиатских финансовых компаний дешевеют вслед за Европой и США, где распродажу в отрасли вызвало падение котировок Deutsche Bank на 7,9% во Франкфурте. Рынок пытается осознать все потенциальные последствия объявления Deutsche Bank о реструктуризации и привлечении дополнительного капитала в размере 8 млрд евро.

Крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial потерял 0,5% капитализации, Resona - 0,9%.

Рыночная стоимость японской пивоваренной компании Kirin Holdings поднялась на 2,3%, до максимума за год.

Австралийский рынок отыграл утреннее падение благодаря решению ЦБ, однако курсы бумаг горнодобывающих компаний в Сиднее по-прежнему снижаются на фоне падения цен на сырье: Rio Tinto - на 0,8%, BHP Billiton - на 1%.

Бумаги китайских застройщиков дорожают на торгах в Гонконге благодаря заявлениям премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о рынке недвижимости, Country Garden Holdings прибавила 5,7%. По словам Ли Кэцяна, Пекин окажет поддержку жителям небольших городов в покупке жилья для личного пользования.

Цена акций южнокорейской верфи Hyundai Heavy Industries поднялась на 3% благодаря выигранному норвежскому тендеру на строительство плавучего СПГ-терминала стоимостью $193 млн.

Нефть почти не меняется в цене в ходе азиатских торгов во вторник, на рынок давят сигналы о росте добычи в США вместе с ожиданиями скорого повышения процентных ставок Федрезерва, пишет MarketWatch.

До некоторой степени участников тревожит новый прогноз китайских властей о замедлении экономического роста, однако аналитики Commerzbank отмечают, что в этом году реакция на заявления в ходе съезда Всекитайского собрания народных представителей намного сдержаннее, чем обычно.

Вместе с тем рынок продолжает реагировать на новости с энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне, которая началась в понедельник.

Международное рейтинговое агентство в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК опустилась на 6 центов (0,11%) - до $55,95 за баррель.

Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2 цента (0,04%) - до $53,18 за баррель.

В понедельник торги завершились без единой динамики: цена нефти Brent выросла на 0,2%, до $56,01 за баррель, WTI - снизилась на 0,2%, до $53,20 за баррель.

Россия к концу апреля выйдет на сокращение нефтедобычи в 300 тыс. баррелей в сутки (вся квота РФ по снижению в рамках договоренности с ОПЕК - ИФ), сообщил в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в рамках конференции Ceraweek в США.

Он отметил, что сегодня Россия вышла уже на выполнение этой квоты в 50%, а к концу марта выйдет почти на 200 тыс. б/с.

По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.