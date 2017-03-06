Минфин вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства - Уралсиб

Минфин РФ, который потенциально заинтересован в более слабом курсе рубля и который не добился ослабления, начав в феврале интервенции, вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства, сосредоточившись, как и в прошлом году, на увеличении доходов бюджета за счет предоставления фондирования банкам, не исключают аналитики корпорации "Уралсиб".

"Министерство финансов в пятницу объявило объем интервенций на следующий месяц (7 марта - 6 апреля), он составит 70,5 млрд руб. Сумма должна соответствовать объему дополнительных нефтяных доходов бюджета за февраль. По результатам января объем интервенций был объявлен на уровне 113 млрд руб., и столь значительное падение за месяц не может быть объяснено лишь более сильным рублем. Минфин объяснил снижение объемов интервенций меньшим, чем ожидалось, поступлением средств в бюджет, что негативно с точки зрения исполнения бюджета нынешнего года. С другой стороны, судя по планам Казначейства на текущую неделю по операциям РЕПО под залог ОФЗ и депозитным аукционам, на счетах Казначейства сложился значительный избыток ликвидности: на этой неделе Казначейство планирует провести два аукциона РЕПО сроком на семь дней с лимитом 400 млрд руб. каждый, с учетом погашений задолженность банков в результате этих аукционов может вырасти на 502 млрд руб. Также состоятся два депозитных аукциона, суммарный объем составит 150 млрд руб., возвратов же депозитов на этой неделе не будет. Сейчас задолженность банков перед Казначейством по договорам РЕПО лишь немногим меньше 600 млрд руб., а на банковских депозитах размещено еще 410 млрд руб. Возможно, рост избыточной ликвидности связан с тем, что Минфин планировал в марте начать использование средств Резервного фонда для покрытия дефицита бюджета, и эти средства уже были конвертированы в рубли", - говорится в обзоре "Уралсиб".