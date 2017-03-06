Торговый диапазон на сегодня – 58,10-58,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В понедельник на утренней сессии доллар вновь предпринял попытку протестировать отметку 58,50 относительно рубля, однако это усилие оказалось безуспешным, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Впоследствии российская валюта смогла укрепиться до 58,14 руб./долл. Активность торгов невысокая, повышенного спроса на валюту не отмечается. При этом на мировых рынках доллар ведет себя уверенно. Этому способствует уверенность игроков в том, что на ближайшем заседании в марте федрезерв пойдет на повышение ставки. Пятничные высказывания главы ФРС Джанет Йеллен, похоже, окончательно всех в этом убедили. В частности, она заметила, что повышение процентных ставок, вероятно, будет уместно, если данные по занятости и инфляции продолжат улучшаться в соответствии с ожиданиями. Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в марте рынок оценивает выше 90%. Из важных для рынков событий можно отметить пятничные данные по безработице в США за февраль (полученные показатели помогут ФРС принять решение относительно ставки). Также на этой неделе (в четверг) пройдет заседание ЕЦБ (никаких неожиданных сюрпризов от регулятора не ожидается). Рубль пока остается в рамках 58,00-59,00 руб./долл. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,10-58,70 руб./долл.".