Рубль уже к концу марта может оказаться в районе 61-63 за доллар - Локо-Банк

"Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, будет продолжаться. Нефтяные цены остались на прежних уровнях, поэтому факторов поддержки для рубля нет, российская валюта, начинающая неделю с уровней 58,35 за доллар, достаточно быстро упадет до 59, а затем движение вниз продолжится. На фоне заявления ФРС о готовности снижать ставку уже в этом месяце, спекулянты будут выходить из рублевых активов, сокращая использование carry trade. Отток должен быть весьма ощутимым, хотя сама по себе стратегия все равно останется одной из самых выгодных, поэтому через некоторое время после повышения ставки мы вновь увидим приток спекулятивного капитала в рубль. Тем не менее, повышение ставки ФРС ударит и по нефтяным ценам, а ОПЕК пока не готова говорить о продлении соглашения, поэтому рубль уже к концу марта может оказаться в районе 61-63 за доллар", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.