.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел по ММВБ вслед за миром, растут бумаги НЛМК после отчета группы
.
ГЛАВНОЕ
Россия справилась с безработицей
В России безработицы нет, ситуация на рынке труда стабилизировалась, доходы россиян начали расти, заявил на инвестфоруме в Сочи премьер Дмитрий Медведев
 
Вопрос о дивидендах для госкомпаний будет решаться в индивидуальном порядке
Минфин не первый год для пополнения бюджетных доходов пытается мотивировать госкомпании платить больше дивидендов. В прошлом году из-за сложной ситуации с госбюджетом ведомству удалось убедить премьер-министра Дмитрия Медведева выпустить специальную...
 
Разрыв в доходах россиян опять начал расти
В течение 2016 года по мере выхода экономики из кризиса разрыв между наиболее богатыми и бедными слоями населения России вернулся к росту и может еще увеличиться по итогам года, констатирует в бюллетене "Доходы населения в период выхода экономики из...
 
Под снос в Москве могут попасть и девятиэтажки
О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Это самый масштабный проект С.Собянина за время руководства городом. Он собирается снести 25 млн кв. м...
 
06 марта 2017 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел по ММВБ вслед за миром, растут бумаги НЛМК после отчета группы

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял весь прирост на фоне снижения европейских фондовых площадок и нефти, индекс ММВБ опустился в район 2055 пунктов; выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после сильного отчета компании за 2016 год.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2055,8 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1109,5 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар стоит 58,37 рубля (+0,14 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%) и "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,3%).

Чистая прибыль Группы НЛМК в 2016 году снизилась на 3% (до $935 млн), за четвертый квартал показатель упал на 20% - до $308 млн, что оказалось лучше консенсус-прогноза на уровне $291 млн.

Чистый долг группы НЛМК в 2016 году снизился на 37% (до $689 млн), при этом совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 3,38 рубля на акцию (в сумме 20,2 млрд рублей или $347 млн). С учетом ранее выплаченных дивидендов суммарные выплаты акционерам по итогам 2016 года составят 83% от свободного денежного потока и 97% от чистой прибыли за прошлый год.

Индексы в США в пятницу слабо подросли после выступления сразу нескольких ключевых представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. С начала текущего года прирост трех основных индексов США составляет 6-9%, поскольку инвесторы продолжают надеяться на стимулирующие меры со стороны нового президента США Дональда Трампа.

"На нашей встрече позднее в этом месяце Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет оценивать, продолжает ли ситуация с занятостью и инфляцией развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам, вероятно, будет необходима", - заявила глава ФРС Джанет Йеллен.

Выступления руководителей Федрезерва в последние несколько дней усилили ожидания подъема процентных ставок уже на мартовском заседании. Сейчас котировки фьючерсов оценивают вероятность такого шага в 82%, в то время как всего неделю назад шансы на это были ниже 20%, согласно данным CME FedWatch. Следующее заседание FOMC пройдет 14-15 марта.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), оптимизм подогревался новыми плановыми показателями Китая, но давление на Японию и Южную Корею оказывают ракетные испытания КНДР.

Китай ожидает очередного замедления темпов роста экономики в 2017 году - до примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% до 7% и фактических 6,7% в прошлом году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вместе с тем Пекин продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов предприятий, повысить открытость экономики для внешнего мира. Новые целевые показатели КНР соответствуют ожиданиям большинства экономистов.

В ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

В понедельник снижается Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) и дешевеет нефть из-за сомнений в устойчивом сокращении добычи нефти в России и сигналов роста ее производства в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $55,34 за баррель (-1% и +0,8% в пятницу), апрельская цена WTI - $52,79 за баррель (-1% и +0,7% в пятницу).

Объемы добычи нефти в Саудовской Аравии в феврале были ниже согласованных 10,06 млн б/с второй месяц подряд, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg. Тем временем, нефтесервисная компания Baker Hughes зафиксировала рост числа активных буровых в США за неделю на 7 единиц - до 609.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, цены на нефть Brent снижаются в свете опасений по поводу роста китайской экономики (новый целевой уровень роста ВВП на 2017 год - 6,5%, что ниже значения для предыдущего года), усиления опасений по поводу восстановления баланса нефтяного рынка (число буровых установок в США продолжает увеличиваться) и укрепления доллара США.

Давление на спрос на рисковые активы оказывает неопределенность относительно итогов заседания ФРС 15 марта - Дж.Йеллен считает повышение ставки оправданным. Таким образом, рынки будут с особым интересом следить за макроданными (по рынку труда США - в пятницу, ВВП еврозоны - во вторник), а также за новостями с заседания ЕЦБ в четверг. Фактором поддержки для нефтяного рынка выступают перебои в поставках на Ближнем Востоке.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, выступление Дж.Йеллен в пятницу повысило шансы на повышение ставки ФРС в марте почти до 100%, после того, как глава регулятора заявила о готовности сделать этот шаг в случае, если рост экономики сохранится на приемлемом уровне. Учитывая, что следующее заседание ФРС состоится на следующей неделе (15 марта), повлиять на решение может лишь блок данных по рынку труда в пятницу, включая данные по уровню занятости и числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Скорее всего, эти макропоказатели сильно не разочаруют, поэтому уверенность в повышении ставки может окрепнуть.

Учитывая характер торгов по индексу доллара и казначейским облигациям, возможное повышение ставки ФРС на очередные 0,25 процентного пункта не сильно изменит текущую диспозицию. К тому же, сбалансировать это событие может заседание ЕЦБ в четверг - изменения ставок не ждут, но внимание инвесторов привлечет пресс-конференция Марио Драги, в рамках которой он может оценить эффективность стимулов. Любые намеки на то, что срочность действия программы или ее размер могут быть скорректированы в будущем, может стать серьезной поддержкой для евро.

Российский рынок акций находится в области поддержки 2030-2060 пунктов по индексу ММВБ, пока не находя достаточных драйверов для уверенного роста. Развивающиеся рынки находятся в фазе негативной переоценки, связываемой с повышением привлекательности долларовых активов в свете роста вероятности повышения ставки ФРС. Приток капитала в российские фондовые активы, активизировавшийся в ноябре-декабре, в последние 2 недели сменился внушительным нетто-оттоком средств из биржевых фондов, что может являться следствием как понижения ожиданий по размеру дивидендов госкомпаний, так и нивелирования ожиданий быстрого потепления отношений России с США.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что глава ФРС Дж.Йеллен подтвердила "ястребиные" настроения в Комитете по операциям на открытом рынке, что увеличило вероятность повышения ставки ФРС в марте почти до 80%. В этой связи ключевым событием станет выходящий в пятницу отчет Минтруда США по занятости в американской экономике.

На нефтяном рынке ожидания сокращения добычи в ОПЕК+ быстро сменились на беспокойства по поводу роста производственной активности американских нефтяников. К концу февраля запасы нефти и бензина в США вышли на исторические максимумы, а добыча подскочила до 9,03 млн баррелей в сутки. Соответственно, продолжение роста числа активных буровых лишь усиливает давление на нефтяные контракты. Из Ливии поступают новости о вооруженных столкновениях в двух крупных нефтяных портах, но фактор Ливии пока слабо учитывается рынком, а вот данные из России, где добыча не изменилась в феврале, вызывают сомнения, что крупнейший производитель будет придерживаться своих обещаний по сокращению производства.

Российский рынок акций остается во власти нисходящей тенденции. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных негативных настроений, поэтому ситуация остается относительно стабильной. Индекс ММВБ выполнил первую цель коррекции до 2030 пунктов, где обнаружил поддержку и попытался развернуться. Однако еще рано говорить о завершении распродаж, которые имеют своей целью полную ликвидацию последствий "ралли Трампа".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,3%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,9%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-2,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,5%).

Подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+7,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "префы" "Башнефти" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,31 млрд рублей (из них 1,278 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 марта 2017 года 14:40
Скорее всего, Россети выплатят дивиденды в размере 25% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ - ИК "Велес Капитал"
Россети представили отчётность по РСБУ за 2016 г., отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. Выручка выросла в 4,1 раза до 26,6 млрд руб. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 21,4 млрд. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом в 6 раз. Себестоимость продаж...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 13:42
Комфортным диапазоном для торговли является диапазон от 58 до 60 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Стало известно, что с 7 марта по 6 апреля правительство купит валюты всего лишь 70,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем в предыдущий период, - говорится в обзоре эксперта компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя. - Минфин объяснил причину снижения объема интервенций недобором нефтегазовых...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 13:24
Минфин вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства - Уралсиб
Минфин РФ, который потенциально заинтересован в более слабом курсе рубля и который не добился ослабления, начав в феврале интервенции, вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства, сосредоточившись, как и в прошлом году, на увеличении...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 13:00
Торговый диапазон на сегодня – 58,10-58,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В понедельник на утренней сессии доллар вновь предпринял попытку протестировать отметку 58,50 относительно рубля, однако это усилие оказалось безуспешным, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. -...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:46
Рубль уже к концу марта может оказаться в районе 61-63 за доллар - Локо-Банк
"Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, будет продолжаться. Нефтяные цены остались на прежних уровнях, поэтому факторов поддержки для рубля нет, российская валюта, начинающая неделю с уровней 58,35 за доллар, достаточно быстро упадет до 59, а затем движение вниз продолжится. На фоне...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:35
Давление на нефтяные цены нарастает - "Нордеа Банк"
"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:20
В целом рынок акций остаётся безыдейным - ВТБ 24
"Новую неделю начинаем без особых идей, но уже практически при 100%-ной уверенности в повышении ставки ФРС на следующей неделе. Дж. Йеллен в своём выступлении в пятницу заявила, что такое решение, вероятно, будет целесообразным. Учитывая ужесточение риторики представителей ФРС в последние недели,...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:08
На неделе более вероятно ослабление рубля - "Нордеа Банк"
Выступление Главы ФРС Джаннет Йеллен в пятницу практически не оставило интриги в вопросе повышения ставки ФРС в марте, рыночная оценка данной вероятности на сегодняшнее утро возросла до 96%, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. В частности, глава ФРС отметила, что повышение ставки...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:42
ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций и депозитарных расписок Газпрома до "держать"
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Кроме того,...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:26
Вернуться к минимумам текущего года по курсам доллара и евро рублю вряд ли удастся - Банк "Зенит"
"Рубль не сильно потерял с окончанием налогового периода. Характер торгов становится менее волатильным, поскольку основным драйвером для российской валюты остается динамика нефтяных котировок. Основным краткосрочным риском для рубля является глобальное укрепление доллара в свете быстро...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:11
ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций "Московской биржи" до "держать"
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "держать". По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:44
В рубле вновь обещают превалировать консолидационные настроения в сторону локальных минимумов прошлой недели - Росбанк
"Российский рубль продолжает находить все новые поводы для укрепления. По итогам пятничной сессии, курс USD/RUB опустился еще на 1,1%, до 58.24, следуя общему настроению в валютах развивающихся стран, а также отражая локальный позитив от сообщения, что объем дневных покупок иностранной валюты...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:32
Ещё рано говорить о завершении распродаж на рынке акций - "Открытие Брокер"
"Российский рынок оказался во власти нисходящей тенденции. Однако всему есть своё логическое объяснение. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:30
ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций и депозитарных расписок Газпрома до "держать"
нвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для акций и ADR...    читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:18
Рубль может укрепиться благодаря росту котировок нефти - Банк "Глобэкс"
"Рынок откроется малым повышением по индексу ММВБ на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов. Рубль может укрепиться благодаря росту котировок нефти. Рост возможен на фоне встречи руководителей крупных нефтяных компаний, министров энергетики разных стран на нефтяном форуме в...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.