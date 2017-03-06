Рынок акций РФ утром просел по ММВБ вслед за миром, растут бумаги НЛМК после отчета группы

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял весь прирост на фоне снижения европейских фондовых площадок и нефти, индекс ММВБ опустился в район 2055 пунктов; выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после сильного отчета компании за 2016 год.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2055,8 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1109,5 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар стоит 58,37 рубля (+0,14 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%) и "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,3%).

Чистая прибыль Группы НЛМК в 2016 году снизилась на 3% (до $935 млн), за четвертый квартал показатель упал на 20% - до $308 млн, что оказалось лучше консенсус-прогноза на уровне $291 млн.

Чистый долг группы НЛМК в 2016 году снизился на 37% (до $689 млн), при этом совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 3,38 рубля на акцию (в сумме 20,2 млрд рублей или $347 млн). С учетом ранее выплаченных дивидендов суммарные выплаты акционерам по итогам 2016 года составят 83% от свободного денежного потока и 97% от чистой прибыли за прошлый год.

Индексы в США в пятницу слабо подросли после выступления сразу нескольких ключевых представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. С начала текущего года прирост трех основных индексов США составляет 6-9%, поскольку инвесторы продолжают надеяться на стимулирующие меры со стороны нового президента США Дональда Трампа.

"На нашей встрече позднее в этом месяце Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет оценивать, продолжает ли ситуация с занятостью и инфляцией развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам, вероятно, будет необходима", - заявила глава ФРС Джанет Йеллен.

Выступления руководителей Федрезерва в последние несколько дней усилили ожидания подъема процентных ставок уже на мартовском заседании. Сейчас котировки фьючерсов оценивают вероятность такого шага в 82%, в то время как всего неделю назад шансы на это были ниже 20%, согласно данным CME FedWatch. Следующее заседание FOMC пройдет 14-15 марта.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), оптимизм подогревался новыми плановыми показателями Китая, но давление на Японию и Южную Корею оказывают ракетные испытания КНДР.

Китай ожидает очередного замедления темпов роста экономики в 2017 году - до примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% до 7% и фактических 6,7% в прошлом году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вместе с тем Пекин продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов предприятий, повысить открытость экономики для внешнего мира. Новые целевые показатели КНР соответствуют ожиданиям большинства экономистов.

В ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

В понедельник снижается Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) и дешевеет нефть из-за сомнений в устойчивом сокращении добычи нефти в России и сигналов роста ее производства в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $55,34 за баррель (-1% и +0,8% в пятницу), апрельская цена WTI - $52,79 за баррель (-1% и +0,7% в пятницу).

Объемы добычи нефти в Саудовской Аравии в феврале были ниже согласованных 10,06 млн б/с второй месяц подряд, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg. Тем временем, нефтесервисная компания Baker Hughes зафиксировала рост числа активных буровых в США за неделю на 7 единиц - до 609.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, цены на нефть Brent снижаются в свете опасений по поводу роста китайской экономики (новый целевой уровень роста ВВП на 2017 год - 6,5%, что ниже значения для предыдущего года), усиления опасений по поводу восстановления баланса нефтяного рынка (число буровых установок в США продолжает увеличиваться) и укрепления доллара США.

Давление на спрос на рисковые активы оказывает неопределенность относительно итогов заседания ФРС 15 марта - Дж.Йеллен считает повышение ставки оправданным. Таким образом, рынки будут с особым интересом следить за макроданными (по рынку труда США - в пятницу, ВВП еврозоны - во вторник), а также за новостями с заседания ЕЦБ в четверг. Фактором поддержки для нефтяного рынка выступают перебои в поставках на Ближнем Востоке.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, выступление Дж.Йеллен в пятницу повысило шансы на повышение ставки ФРС в марте почти до 100%, после того, как глава регулятора заявила о готовности сделать этот шаг в случае, если рост экономики сохранится на приемлемом уровне. Учитывая, что следующее заседание ФРС состоится на следующей неделе (15 марта), повлиять на решение может лишь блок данных по рынку труда в пятницу, включая данные по уровню занятости и числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Скорее всего, эти макропоказатели сильно не разочаруют, поэтому уверенность в повышении ставки может окрепнуть.

Учитывая характер торгов по индексу доллара и казначейским облигациям, возможное повышение ставки ФРС на очередные 0,25 процентного пункта не сильно изменит текущую диспозицию. К тому же, сбалансировать это событие может заседание ЕЦБ в четверг - изменения ставок не ждут, но внимание инвесторов привлечет пресс-конференция Марио Драги, в рамках которой он может оценить эффективность стимулов. Любые намеки на то, что срочность действия программы или ее размер могут быть скорректированы в будущем, может стать серьезной поддержкой для евро.

Российский рынок акций находится в области поддержки 2030-2060 пунктов по индексу ММВБ, пока не находя достаточных драйверов для уверенного роста. Развивающиеся рынки находятся в фазе негативной переоценки, связываемой с повышением привлекательности долларовых активов в свете роста вероятности повышения ставки ФРС. Приток капитала в российские фондовые активы, активизировавшийся в ноябре-декабре, в последние 2 недели сменился внушительным нетто-оттоком средств из биржевых фондов, что может являться следствием как понижения ожиданий по размеру дивидендов госкомпаний, так и нивелирования ожиданий быстрого потепления отношений России с США.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что глава ФРС Дж.Йеллен подтвердила "ястребиные" настроения в Комитете по операциям на открытом рынке, что увеличило вероятность повышения ставки ФРС в марте почти до 80%. В этой связи ключевым событием станет выходящий в пятницу отчет Минтруда США по занятости в американской экономике.

На нефтяном рынке ожидания сокращения добычи в ОПЕК+ быстро сменились на беспокойства по поводу роста производственной активности американских нефтяников. К концу февраля запасы нефти и бензина в США вышли на исторические максимумы, а добыча подскочила до 9,03 млн баррелей в сутки. Соответственно, продолжение роста числа активных буровых лишь усиливает давление на нефтяные контракты. Из Ливии поступают новости о вооруженных столкновениях в двух крупных нефтяных портах, но фактор Ливии пока слабо учитывается рынком, а вот данные из России, где добыча не изменилась в феврале, вызывают сомнения, что крупнейший производитель будет придерживаться своих обещаний по сокращению производства.

Российский рынок акций остается во власти нисходящей тенденции. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных негативных настроений, поэтому ситуация остается относительно стабильной. Индекс ММВБ выполнил первую цель коррекции до 2030 пунктов, где обнаружил поддержку и попытался развернуться. Однако еще рано говорить о завершении распродаж, которые имеют своей целью полную ликвидацию последствий "ралли Трампа".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,3%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,9%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-2,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,5%).

Подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+7,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "префы" "Башнефти" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,31 млрд рублей (из них 1,278 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).