На неделе более вероятно ослабление рубля - "Нордеа Банк"

Выступление Главы ФРС Джаннет Йеллен в пятницу практически не оставило интриги в вопросе повышения ставки ФРС в марте, рыночная оценка данной вероятности на сегодняшнее утро возросла до 96%, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. В частности, глава ФРС отметила, что повышение ставки «вероятно будет уместным» на предстоящем заседании Центробанка, если данные по инфляции и занятости продолжат соответствовать ожиданиям регулятора. Данные по рынку труда выйдут на этой неделе в пятницу.

На этой неделе в четверг состоится заседание ЕЦБ, вопросом для рынка остается реакция регулятора на произошедшее в последние несколько месяцев ускорение инфляции до 2%. Пока позиция ЕЦБ заключалась в том, что данный рост обусловлен удорожанием нефти и не оказывает влияние на показатель Core CPI. Тем не менее, курс доллар/евро, на взгляд эксперта, свидетельствует о том, что определенное внимание рынков данное решение привлекает. Несмотря на высокую вероятность повышения ставки в США в марте доллар/евро торгуется сегодня утром на отметке 1,06. В случае, если ЕЦБ проявит твердость и не сделает намеков по поводу возможных мер в этом году, доллар может показать укрепление ближе к концу недели на фоне статистики по рынку труда США.

"Рубль в пятницу отступился от идеи перейти к уровням 59+ против доллара на фоне почти двухкратного снижения объемов покупки валюты со стороны Минфина в марте. Так, ежедневный объем покупок составит 3,2 млрд. рублей против 6,3 млрд. рублей в феврале. Существенное снижение объема покупок может быть связано с выполнением Россией соглашения о сокращении добычи нефти. На неделе более вероятно ослабление рубля", - заключает О. Лапшина.